Горячие ароматные напитки из фруктов развеют осеннюю тоску

Вечера осенью становятся длиннее и холоднее. Посидеть в уютном кресле можно с чашкой ароматного напитка, который будет приготовлен по оригинальному рецепту, пишет Rsute.ru.
Тыквенно-клубничный напиток
Ингредиенты:
- 300 г тыквенного пюре;
- 50 г клубничного пюре;
- 75 г кипяченой воды;
- 25 г имбиря;
- 20 г сока лимона;
- 1 грейпфрут;
- 1 палочка корицы;
- 5 горошин красного перца.
Приготовление:
- смешать все составляющие;
- из грейпфрута отжать сок и добавить в напиток;
- дать постоять, чтобы напиток набрал вкус;
- бокалы можно украсить клубникой.
Напиток из вишни
Составляющие:
- 1 л вишневого сока;
- 45 г ягодного сиропа;
- 45 г меда;
- 4 дольки апельсина;
- 4 дольки лимона;
- 3 гвоздики;
- 1 палочка корицы;
- 1 бадьян.
Процесс:
- сок и сироп смешать и поставить греться на огонь, но до кипения не доводить;
- в напиток добавить все специи, пока он нагревается;
- очистить дольки лимона и апельсина от пленки и добавить к напитку;
- снять с огня, когда появится аромат, и он будет горячим;
- перед употреблением подсластить медом.
Чай с жасмином и специями
Составляющие:
- 500 г груши;
- 5 ч. л. листья жасминового чая;
- 1 л кипятка;
- 5 палочек корицы;
- 0,5 лайма;
- подсластить сахаром или медом.
Процесс:
- грушу измельчить и перетереть в пюре;
- заварить жасминовый чай, к нему добавить сок лайма, корицу и пюре из груши;
- по желанию добавить мед или сахар перед употреблением.
Напиток из яблочной сушки
Составляющие:
- 3 ст. л. сухой кожуры с яблок или яблочной сушки;
- 0,5 палочки корицы;
- 0,5 л воды;
- добавить мед по желанию.
Процесс приготовления:
- яблочную сушку с корицей залить водой и нагреть до закипания;
- снять с огня, укутать на 15 минут;
- перед употреблением по желанию подсластить медом.
Чай из ягод клюквы с добавлением пряностей
Составляющие:
- 300 г ягод клюквы;
- воды 1 200 г;
- коричневый сахар – 2 ст. л.;
- палочка корицы;
- небольшой корень имбиря;
- по 5 шт. гвоздики, горошин черного, душистого, розового перца;
- немного мускатного ореха.
Процесс:
- из ягод выжать сок;
- измельчить специи;
- смешать выжатую часть клюквы с остальными составляющими и залить водой;
- напиток варить 10 минут;
- охладить и процедить;
- сок из клюквы добавить в полученный отвар;
- подсластить медом перед употреблением;
- украсить бокал долькой лимона.
Морс лучше пить теплым.