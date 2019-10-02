Ср, 2.10.2019
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Горячие ароматные напитки из фруктов развеют осеннюю тоску

Горячий фруктовый напиток. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ivanna Grigorova / PantherMedia / Ivanna Grigorova

Вечера осенью становятся длиннее и холоднее. Посидеть в уютном кресле можно с чашкой ароматного напитка, который будет приготовлен по оригинальному рецепту, пишет Rsute.ru.

Тыквенно-клубничный напиток

Ингредиенты:

  • 300 г тыквенного пюре;
  • 50 г клубничного пюре;
  • 75 г кипяченой воды;
  • 25 г имбиря;
  • 20 г сока лимона;
  • 1 грейпфрут;
  • 1 палочка корицы;
  • 5 горошин красного перца.

Приготовление:

  1. смешать все составляющие;
  2. из грейпфрута отжать сок и добавить в напиток;
  3. дать постоять, чтобы напиток набрал вкус;
  4. бокалы можно украсить клубникой.

Напиток из вишни

Составляющие:

  • 1 л вишневого сока;
  • 45 г ягодного сиропа;
  • 45 г меда;
  • 4 дольки апельсина;
  • 4 дольки лимона;
  • 3 гвоздики;
  • 1 палочка корицы;
  • 1 бадьян.

Процесс:

  1. сок и сироп смешать и поставить греться на огонь, но до кипения не доводить;
  2. в напиток добавить все специи, пока он нагревается;
  3. очистить дольки лимона и апельсина от пленки и добавить к напитку;
  4. снять с огня, когда появится аромат, и он будет горячим;
  5. перед употреблением подсластить медом.

Чай с жасмином и специями

Составляющие:

  • 500 г груши;
  • 5 ч. л. листья жасминового чая;
  • 1 л кипятка;
  • 5 палочек корицы;
  • 0,5 лайма;
  • подсластить сахаром или медом.

Процесс:

  1. грушу измельчить и перетереть в пюре;
  2. заварить жасминовый чай, к нему добавить сок лайма, корицу и пюре из груши;
  3. по желанию добавить мед или сахар перед употреблением.

Напиток из яблочной сушки

Составляющие:

  • 3 ст. л. сухой кожуры с яблок или яблочной сушки;
  • 0,5 палочки корицы;
  • 0,5 л воды;
  • добавить мед по желанию.

Процесс приготовления:

  1. яблочную сушку с корицей залить водой и нагреть до закипания;
  2. снять с огня, укутать на 15 минут;
  3. перед употреблением по желанию подсластить медом.

Чай из ягод клюквы с добавлением пряностей

Составляющие:

  • 300 г ягод клюквы;
  • воды 1 200 г;
  • коричневый сахар – 2 ст. л.;
  • палочка корицы;
  • небольшой корень имбиря;
  • по 5 шт. гвоздики, горошин черного, душистого, розового перца;
  • немного мускатного ореха.

Процесс:

  1. из ягод выжать сок;
  2. измельчить специи;
  3. смешать выжатую часть клюквы с остальными составляющими и залить водой;
  4. напиток варить 10 минут;
  5. охладить и процедить;
  6. сок из клюквы добавить в полученный отвар;
  7. подсластить медом перед употреблением;
  8. украсить бокал долькой лимона.

Морс лучше пить теплым.

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