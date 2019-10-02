Стильные женские прически можно сделать с помощью полезных лайфхаков

Сухой шампунь для объема волос

Многим девушкам известна проблема о нехватке прикорневого объема. Это не означает, что девушка не тем шампунем помыла голову и ей нужно срочно ее перемывать. Следует просто применить сухой шампунь, даже если волосы вымыты. Его нужно распылить на корневую часть головы и сделать легкий массаж. Спустя несколько минут будет заметно, насколько волосы изменились.

Сухой шампунь можно применять и в том случае, когда девушка не может собрать волосы в пучок либо же хвост. Он поможет сделать волосы не такими скользкими и скрепит их в одно целое. Таким образом девушка сможет добиться положительного результат.

Лак и невидимки

С помощью этого лайфхака можно продлить жизнь женской укладки. Перед тем, как закалывать волосы невидимками, стоит нанести на них лак. Таким образом она станет липкой и хорошо зафиксируется на волосах. Нельзя забывать, что невидимки правильно закалывать ребристой стороной внутрь.

Шикарные локоны

Для того, чтобы добиться красивых локонов, не нужно мучить себя бигудями, плойкой или же утюжком. Все намного проще, после мытья головы оставить немного влажные волосы, не нужно высушивать до конца. Потом на них нанести спрей, который помогает в укладке и сделать пучок. Если волосы длинные и густые, то можно сделать несколько пучков.

Спать нужно с закрученными волосами. Утром распустив волосы нанести еще спрей или лак для фиксации, и все, красивые локоны гарантированы.

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