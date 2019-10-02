В моду вошли широкие бедра и джинсы-бананы

Модель совсем не новая – такую носили еще в начале нулевых, да и потом время от времени они встречались в шкафах. Но такими популярными еще не были.

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В жизнь вещь пришла, как всегда, с недель моды. Вот только не с подиумов, а из street-style – пока дизайнеры демонстрировали рукава-фонарики и огромные воротники в залах показов, на улицах блогеры позировали фотографам в джинсах-бананах.

Отличить их от mom-jeans, которые были в трендах совсем недавно, не так-то просто – модели очень похожи. Запоминай: бананы – это модель с высокой талией и объемом в бедрах. Такие джинсы обязательно будут немного сужаться к икрам и точно не будут длинными (так что не забывай утепляться носками – открытые щиколотки в +5 точно не в моде).

Подойдет трендовая вещь не всем. Бананы вполне логично могут добавить лишнего объема в бедрах и визуально укоротить ноги. Так что найти свои не так просто. Зато модель понравится тем, кому важна не только красота, но еще и удобство.

Подсмотреть, как носить джинсы, можно в инстаграме – например, бананы еще с лета носит стилист Влад Лисовец, телеведущая Ксения Бородина, Валерия и другие знаменитости.

ФОТО: Instagram

И, конечно же, никак без звезд нулевых – такие джинсы обожали Бритни Спирс, Кристина Агилера, Аврил Лавин и Джастин Тимберлейк.