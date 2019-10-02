Быстрый рецепт маринованной капусты на зиму

Подходит к концу сезон заготовок на зиму, одной из последних консервируют капусту. У славянских народов принято капусту квасить, а в азиатских странах ее, впрочем как и другие овощи, предпочитают мариновать. К слову, многие читают, что маринованная капуста и капуста по-корейски - одно и то же блюдо. Это не так, ведь для маринования капусты по-корейски важно использовать массу специй, в то время как для классического маринования необходимы только соль, сахар и уксус, пишет Ivona.
Сам процесс маринования довольно быстрый, ведь по этому рецепту капусту не надо мелко шинковать, а только нарезать крупными кусками. Далее необходимо просто подготовить маринад. Классические ингредиенты для маринада: соль, сахар, уксус и растительное масло. Мариновать можно горячим и холодным способом. Второй - ускорит процесс и блюдо можно будет употреблять уже через день.
Вместе с капустой замариновать можно любые овощи, например, мы также будем использовать чеснок. Советуем добавить еще зерна кориандра. Кстати, очень вкусными получаются и другие виды маринованной капусты, например, цветная или брокколи.
Ингредиенты:
- Капуста - 3 головки
- Чеснок - 3 головки
- Уксус (9%),
- растительное масло по 50 мл.
- Сахар, соль по 2 ст.л.
- Зерна кориандра 1 ч.л.
Приготовление:
- Нарезать капусту небольшими кусками.
- Очистить и нарезать чеснок на половинки.
- Сложить все в большую емкость.
- Поставить кипятиться воду, добавить сахар, соль, кориандр, масло.
- Дать закипеть, влить уксус и снять с огня.
- Залить маринадом капусту, сверху поставить груз.