Быстрый рецепт маринованной капусты на зиму

Подходит к концу сезон заготовок на зиму, одной из последних консервируют капусту. У славянских народов принято капусту квасить, а в азиатских странах ее, впрочем как и другие овощи, предпочитают мариновать. К слову, многие читают, что маринованная капуста и капуста по-корейски - одно и то же блюдо. Это не так, ведь для маринования капусты по-корейски важно использовать массу специй, в то время как для классического маринования необходимы только соль, сахар и уксус, пишет Ivona.