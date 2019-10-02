Ср, 2.10.2019

Быстрый рецепт маринованной капусты на зиму

Маринованная капуста на зиму.

ФОТО: Ildi Papp / PantherMedia / Ildi Papp

Подходит к концу сезон заготовок на зиму, одной из последних консервируют капусту. У славянских народов принято капусту квасить, а в азиатских странах ее, впрочем как и другие овощи, предпочитают мариновать. К слову, многие читают, что маринованная капуста и капуста по-корейски - одно и то же блюдо. Это не так, ведь для маринования капусты по-корейски важно использовать массу специй, в то время как для классического маринования необходимы только соль, сахар и уксус, пишет Ivona.

Сам процесс маринования довольно быстрый, ведь по этому рецепту капусту не надо мелко шинковать, а только нарезать крупными кусками. Далее необходимо просто подготовить маринад. Классические ингредиенты для маринада: соль, сахар, уксус и растительное масло. Мариновать можно горячим и холодным способом. Второй - ускорит процесс и блюдо можно будет употреблять уже через день. 

Вместе с капустой замариновать можно любые овощи, например, мы также будем использовать чеснок. Советуем добавить еще зерна кориандра. Кстати, очень вкусными получаются и другие виды маринованной капусты, например, цветная или брокколи. 

Ингредиенты:

  • Капуста - 3 головки
  • Чеснок - 3 головки
  • Уксус (9%),
  • растительное масло по 50 мл.
  • Сахар, соль по 2 ст.л.
  • Зерна кориандра 1 ч.л.

Приготовление:

  1. Нарезать капусту небольшими кусками.
  2. Очистить и нарезать чеснок на половинки. 
  3. Сложить все в большую емкость. 
  4. Поставить кипятиться воду, добавить сахар, соль, кориандр, масло.
  5. Дать закипеть, влить уксус и снять с огня.
  6. Залить маринадом капусту, сверху поставить груз. 

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