Тренд 2019 года: маникюр с золотой фольгой обеспечит осеннее настроение

Как делать маникюр с золотой фольгой, чтобы оставаться в трендах 2019 года

Изначально стоит определиться с тем, какой конкретно стоит выбрать тип фольги. Наиболее простым в исполнении считается переводной формат. Он мало того что прост в эксплуатации, так еще и может порадовать разнообразием цветов. Но, конечно, золотой тон считается самым востребованным.

Переводная фольга пользуется спросом как среди профессиональных нейл-мастеров, так и среди тех представительниц слабого пола, которые заботятся о создании маникюра своими руками без посторонней помощи в домашних условиях. Для работы потребуется только лист самой фольги и немного терпения. Эффект достигается за счет плотного прилегания фольги к ногтевой пластине. А вот что касается того, стоит ли наносить фольгированное покрытие сразу на все ногти на руке или же только на один-два пальца, то тут строгих рекомендаций нет. Вместо этого приветствуется фантазия девушки.

Есть еще и листовая золотая фольга. Принцип тут сохраняется идентичным, ведь эффект почти одинаковый. Разница только в способе крепления. Тут используется специальный клей.

Другое дело – жатка. В профессиональной терминологии такой формат фольги принято называть хлопьями Юки. При достаточных навыках и хорошей сноровки получается с помощью такого декора создать настоящие шедевры на ногтях, которые идеально вписываются как в повседневные образы, так и отлично подходит для вечеринок.

Свежий подход к маникюру с золотой фольгой в трендах осени 2019 года

Рассматривая наиболее простые в реализации варианты маникюра на основе фольги, эксперты просят заострить внимание на ленточки. Их используют в качестве ограничителя вместо формирователя лунок или улыбочек в лучном, французском маникюре.

Но сегодня нейл-специалисты пошли еще дальше и использовали такой материал для создания креативных вариантов геометрического маникюра. Золотыми ниточками делят ноготь пополам по вертикали, горизонтали, наискось или же вообще рисуют «лабиринт» по личному усмотрению.

Из самых необычных версий стоит выделить жидкую золотую фольгу. Она подходит для полного покрытия ногтя, что считается удачной идеей при выделении одного пальца на всей руке за счет привлечения внимания блестящим основанием. Но вот использовать ее для сложных и витиеватых рисунков вряд ли получится даже при наличии тонких кисточек.

Подсказки от нейл-мастеров по созданию маникюра с золотой фольгой под углом осенних трендов 2019 года

Даже для домашнего использования при привлечении листовой фольги нужно иметь под рукой пушер.