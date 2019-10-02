Ср, 2.10.2019
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Помидоры фаршированные куриным филе и овощами - вкусное и полезное блюдо

Фаршированные помидоры. Иллюстративное фото.

ФОТО: Anamaria Mejia / PantherMedia / Anamaria Mejia

Осень – самое время готовить овощи. А если добавить немного куриного филе, то получится не только вкусное и полезное, но еще и сытное блюдо. Лучший рецепт фаршированных помидор, вам и вашей семье точно понравится!

Невероятно вкусное и не совсем обычное блюдо – фаршированные помидоры с филе курицы и овощами. Для его приготовления не понадобится дорогостоящих ингредиентов, а процесс готовки не займет много времени, наоборот, вы получите массу удовольствия, пишет Joinfo.ua.

Помидоры фаршированные курицей и овощами

Вам понадобится:

  • 450 грамм куриного филе
  • 7 крупных помидоров
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 1 луковица
  • 2 сладких болгарских перца
  • 100 грамм твердого сыра
  • 2 дольки чеснока
  • 1 чайная ложка тмина
  • 3 столовые ложки растительного масла
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Луковицу почистить, мелко нарезать и обжарить в разогретом растительном масле до прозрачности. Всыпать в сковороду к луку нарезанный мелким кубиком болгарский перец, перемешать и продолжать обжаривать еще 10 минут.
  2. Чеснок очистить от шелухи, измельчить ножом и всыпать к луку с перцем, перемешать, накрыть крышкой на две минуты. Снять с огня.
  3. Куриное филе промыть, нарезать мелким кубиком или соломкой. На дно чистой сковороды или сотейника налить немного растительного масла, разогреть и всыпать куриное мясо. Обжаривать, помешивая деревянной лопаткой, до полуготовности. Затем добавить обжаренные лук с перцем и чесноком. Перемешать.
  4. К овощам с мясом всыпать консервированную кукурузу без сиропа. Перемешать, добавить соль и перец по вкусу, тмин. Протушить полученную смесь на минимальном огне около 5-10 минут.
  5. Подготовим помидоры. Каждый томат следует вымыть, протереть бумажным полотенцем. Затем острым ножом срезать «шляпки», чайной ложкой вынуть мякоть с семечками, стараясь не повредить стенки помидоров.
  6. Каждую помидорную чашечку наполнить курино-овощной смесью до самого верха. Уложить на противень. Когда все томаты будут заполнены, посыпать каждый сверху тертым сыром, можно дополнительно немного присолить и посыпать специями по вкусу.
  7. Противень с фаршированными помидорами отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Время приготовления – 10-15 минут.
  8. Готовые помидоры переложить на красивое блюдо, посыпать мелко нарубленной свежей зеленью и сразу же подавать к столу.
  9. Аналогичным способом можно приготовить и болгарский перец.

Приятного аппетита!

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