Помидоры фаршированные куриным филе и овощами - вкусное и полезное блюдо

Осень – самое время готовить овощи. А если добавить немного куриного филе, то получится не только вкусное и полезное, но еще и сытное блюдо. Лучший рецепт фаршированных помидор, вам и вашей семье точно понравится!
Невероятно вкусное и не совсем обычное блюдо – фаршированные помидоры с филе курицы и овощами. Для его приготовления не понадобится дорогостоящих ингредиентов, а процесс готовки не займет много времени, наоборот, вы получите массу удовольствия, пишет Joinfo.ua.
Помидоры фаршированные курицей и овощами
Вам понадобится:
- 450 грамм куриного филе
- 7 крупных помидоров
- 1 банка консервированной кукурузы
- 1 луковица
- 2 сладких болгарских перца
- 100 грамм твердого сыра
- 2 дольки чеснока
- 1 чайная ложка тмина
- 3 столовые ложки растительного масла
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Луковицу почистить, мелко нарезать и обжарить в разогретом растительном масле до прозрачности. Всыпать в сковороду к луку нарезанный мелким кубиком болгарский перец, перемешать и продолжать обжаривать еще 10 минут.
- Чеснок очистить от шелухи, измельчить ножом и всыпать к луку с перцем, перемешать, накрыть крышкой на две минуты. Снять с огня.
- Куриное филе промыть, нарезать мелким кубиком или соломкой. На дно чистой сковороды или сотейника налить немного растительного масла, разогреть и всыпать куриное мясо. Обжаривать, помешивая деревянной лопаткой, до полуготовности. Затем добавить обжаренные лук с перцем и чесноком. Перемешать.
- К овощам с мясом всыпать консервированную кукурузу без сиропа. Перемешать, добавить соль и перец по вкусу, тмин. Протушить полученную смесь на минимальном огне около 5-10 минут.
- Подготовим помидоры. Каждый томат следует вымыть, протереть бумажным полотенцем. Затем острым ножом срезать «шляпки», чайной ложкой вынуть мякоть с семечками, стараясь не повредить стенки помидоров.
- Каждую помидорную чашечку наполнить курино-овощной смесью до самого верха. Уложить на противень. Когда все томаты будут заполнены, посыпать каждый сверху тертым сыром, можно дополнительно немного присолить и посыпать специями по вкусу.
- Противень с фаршированными помидорами отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Время приготовления – 10-15 минут.
- Готовые помидоры переложить на красивое блюдо, посыпать мелко нарубленной свежей зеленью и сразу же подавать к столу.
- Аналогичным способом можно приготовить и болгарский перец.
Приятного аппетита!