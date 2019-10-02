В Талинне срочно ищут юношей и девушек для Недели моды в Лондоне

Top Model Estonia является официальным партнером Top Model Worldwide.
Top Model Worldwide - это престижное мероприятие, посвященное моде, которое проводится ежегодно с 2011 в Лондоне. TOP MODEL WORDLWIDE объединяет начинающих моделей и дизайнеров со всего мира. В этом году к ним присоединилась и Эстония. Top Model Worldwide проводится совместно с благотворительным фондом «Дети больные раком», который был создан в 1988 году семьей О'Горман при личной поддержке принцессы Дианы.World Final Show в Лондоне привлекает внимание международной прессы, представителей модельных агентств, а фотографии попадают в разные журналы, в том числе в British Vogue. Модели могут быть приглашены для участия в Неделе моды в Лондоне.
В Эстонии живой кастинг состоится уже 02 ноября в торговом центре T1 Mall of Tallinn, в ходе которого будут выбраны 20 девушек и 10 юношей. Финал конкурса Эстонии состоится зимой 2020 года. Независимое жюри выберет среди всех финалистов всего одного юношу и одну девушку, которые и представят Эстонию в Лондоне весной 2020 года.