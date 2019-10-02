В Талинне срочно ищут юношей и девушек для Недели моды в Лондоне

Top Model Worldwide - это престижное мероприятие, посвященное моде, которое проводится ежегодно с 2011 в Лондоне. TOP MODEL WORDLWIDE объединяет начинающих моделей и дизайнеров со всего мира. В этом году к ним присоединилась и Эстония. Top Model Worldwide проводится совместно с благотворительным фондом «Дети больные раком», который был создан в 1988 году семьей О'Горман при личной поддержке принцессы Дианы.World Final Show в Лондоне привлекает внимание международной прессы, представителей модельных агентств, а фотографии попадают в разные журналы, в том числе в British Vogue. Модели могут быть приглашены для участия в Неделе моды в Лондоне.