Смотри, зачем эстонские красотки собрались на мероприятии бренда Artistry

На мероприятии, где прошла презентация новой коллекции декоративной косметики Artistry Bangkok Edition и вдохновленных природой масок для лица, косметолог салона Ella Beauté Инга Раа рассказала, что самое главное в поездке – не удивлять кожу. «В путешествии организм и без того немного в шоке – мы живем по другому расписанию, чем обычно, у нас другой режим сна, плюс еще непривычный климат и необычная еда, – объяснила Раа. – Разумно не устраивать коже особых сюрпризов. Лучше отказаться от привычки использовать в путешествии тестеры кремов. Новый продукт лучше испытать дома, а в поездку предпочтительно взять уже привычные крем, сыворотку, маску и средство для умывания во флаконах и баночках небольшого объема. И не забывайте о защите от солнца»!

Если предстоит длительный перелет, Раа рекомендует отказаться от декоративной косметики и не нагружать кожу тональным кремом или бронзером – они не дают коже дышать и создают благоприятную почву для прыщиков и угревой сыпи. Собирая косметичку в путешествие, следует отдать предпочтение как можно более универсальным продуктам.

Содержимое косметички зависит от пункта назначения и времени года. Если вы отправляетесь в жаркие края или на горнолыжный курорт, обязательно возьмите с собой защитный крем для лица с высоким SPF-фактором и дневной увлажняющий крем. Гиалуроновый спрей тоже не повредит – он увлажнит кожу и придаст ей сияние, – рассказала Раа, добавив, что подготовку к путешествию следует начать уже дома. – За день до полета подбодрите кожу скрабом и увлажняющей маской. И не забудьте заложить 8 часов на сон.

Во вдохновленную Бангкоком коллекцию декоративной косметики от Artistry Studio вошли универсальные компактные продукты, такие как палетка для лица, карандаши для губ и тени для век, праймер под тушь для ресниц и гель-шиммер для лица и тела. Дизайн упаковок осенней косметической коллекции Artistry Studio разработали сестры Нуалтонг и Паттрида Прасарнтонг, которые вдохновлялись бурлящей энергией и красками Бангкока.