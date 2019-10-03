Десять утренних ритуалов, которые подарят бодрость на весь день и ощущение счастья

Этими привычками в первую очередь стоит обзавестись людям, которым сложно просыпаться утром, и которым, чтобы встать с кровати, требуется бесчисленное количество «еще 5 минут». Когда ритуалы, о которых расскажет Joinfo.ua, станут частью вашей ежедневной рутины, вы сможете справиться со стрессом, лучше спать и в целом быть здоровее – физически и психически.

10 вещей, которые нужно сделать до 10 утра

1. Выпейте стакан воды сразу после пробуждения

Это увлажнит ваше тело после сна, и органы пищеварения начнут работать должным образом. Если вы хотите улучшить эффект, добавьте в воду чайную ложку яблочного уксуса или немного лимонного сока.

2. Не хватайтесь за смартфон

Проверка из кровати новостей в социальных сетях – не самый хороший способ избавить себя от стресса. Психологи советуют не смотреть на экран мобильного телефона в течение часа после пробуждения.

3. Скажите «Спасибо!»

Будьте благодарны за все, что у вас есть в жизни: за семью, друзей, партнера, здоровье, работу, которую вы любите ... Вы, безусловно, можете добавить что-то еще в список. Это хороший способ начать день и наполнить его счастливыми эмоциями.

4. Сделайте зарядку или потанцуйте

Никто не может застить вас заниматься спортом, но упражнения на растяжку должны стать частью вашей утренней рутины. Это разбудит вас и поднимет уровень энергии. В крайнем случае, включите любимую музыку и потанцуйте!

5. Составьте план на день

Если утром вы составите план, вы поймете, какое из дел является наиболее важным сегодня. Таким образом, вам будет легче выполнить все задания, особенно, если вы сначала возьметесь за самое важное и сложное.

6. Включите музыку

Ваша любимая музыка поднимет вам с утра настроение.

7. Позавтракайте

Здоровый завтрак повысит ваш метаболизм и даст вам достаточно энергии для остальной части дня.

8. Почистите язык

При чистке зубов не забывайте чистить язык. Благодаря этой процедуре, ваше дыхание также будет более свежим.

9. Примите душ

Едва теплая вода разбудит вас, а также «активизирует» в организме кровообращение, стимулируя выброс накопленных токсинов.

10. Улыбнитесь себе перед зеркалом