Топ-7 хитростей по уборке кухни: простые способы сделать поверхности идеально чистыми

Некоторые хозяйки имеют про запас несколько хитростей, касающихся наведения идеальной чистоты и позволяющих выполнить работу за короткое время, пишет Joinfo.ua.

Удаление жирных пятен и пыли

Специалисты советуют использовать салфетку из микрофибры, смоченную в горячей воде. Эта ткань сама по себе способна удалять застарелые загрязнения. А если вы нанесете на такую салфетку несколько капель жидкости для мытья посуды, то сможете справиться с самыми стойкими пятнами жира. Стоит ли говорить о том, что микрофибра отлично справляется с пылью и высохшими потеками воды на кафеле и мебели?

Чистка кухонной техники

При работе с миксером в прорезях, соединяющих детали, накапливаются остатки продуктов. Удалить их оказывается задачей не из легких. Можно использовать зубную щетку, но она проникает не во все труднодоступные места. Для того чтобы удалить сторонние частицы из мелких щелочек, воспользуйтесь каким-нибудь острым предметом, например, ножом. Но движения при этом должны быть мягкими.

Миксер или блендер также можно очистить следующим образом. Налейте в емкость немного воды и добавьте моющее средство, а затем включите устройство. После процедуры ополосните прибор и протрите сухой тряпкой.

Устранение неприятных запахов

Решить эту проблему чаще всего помогает вытяжка. Но если ее нет или запахи оказались довольно въедливыми, налейте в кастрюлю воду и добавьте уксус. Оставьте посуду открытой. Через несколько минут от неприятного амбре не останется и следа. Вы также можете воспользоваться другими способами, например, разложить по кухне кофейные зерна или приготовить натуральный освежитель воздуха из цитрусовых.

Очистка конфорок

Самое простое и быстрое решение – чистить их сразу после того, как вы закончите готовить. Но, если на конфорках скопился жир, снимите их и поместите в раствор, приготовленный из воды и моющего средства. Спустя два часа, почистите их щеткой. Некоторые хозяйки используют раствор воды и 9-процентного уксуса. В этом средстве они кипятят конфорки, а потом очищают их губкой.

Устранение винных мушек

Такие мелкие вредители на кухне заводятся часто, особенно, если вы забыли убрать в холодильник овощи или фрукты. Чтобы решить проблему, избавьтесь от всех испорченных продуктов и растительных остатков. Выполните тщательную уборку, протрите все поверхности мыльным раствором, а затем – уксусом. Если мушки завелись в растениях, то сократите их полив обычной водой, а в грунт добавьте раствор марганцовки. Подойдут и инсектициды, предназначенные специально для почвы комнатных растений.

Отбеливание раковины

Если ваша раковина изрядно загрязнилась, доверьте решение этой проблемы лимонному соку и соде. Если у вас нет под рукой этих средств, воспользуйтесь светлыми газированными напитками. Только перед использованием их следует немного подогреть. Газировка очистит мойку от застарелых пятен жира, ржавчины, щелочного налета. Она также избавит от пятен соков овощей и фруктов, которые имеют свойство въедаться в поверхности.

Очистка керамической плитки от щелочи

Как и в случае с конфорками, рекомендуется протирать плитку после каждого приготовления пищи. Но, если на это у вас нет времени, то возьмите себе на вооружение простой совет. Нанесите на поверхность средство для удаления жира, которое можно купить в любом хозяйственном магазине, и, спустя несколько минут, воспользуйтесь скребком для стекла. Если плитка прочная, можно применить обычную жесткую губку.