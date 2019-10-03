Напитки для похудения: четыре эффективных способа убрать жир и разнообразить диету

Многие люди во время диеты уделяют мало внимания питьевому режиму. Не только вода приносит большую пользу организму. Какие напитки станут отличными помошниками в борьбе с лишними килограммами?
Для обретения желанного силуэта приходится жертвовать некоторыми вкусностями и придерживаться здорового образа жизни. Но даже самые эффективные диеты, в числе которых и кефирная, можно дополнить и разнообразить полезными напитками. Как приготовить витаминно-жиросжигательные коктейли, подскажет Joinfo.ua.
1. Арбуз, лимон и вода
Одно из самых действенных средств для похудения. Арбуз очень быстро усваивается и выводится из организма, обладая мочегонными свойствами. Лимон – сжигает жир и придает приятный вкус.
Ингредиенты:
- 1 ломтик арбуза;
- 3 стакана лимонной воды;
- лед.
Приготовление:
В банке среднего размера смешать лимонную воду с арбузом, взбить блендером и попробовать на вкус. Если кисловато – добавить еще немного арбуза и снова взбить. Добавить лед (по желанию).
2. Апельсиновый сок, лимон и грейпфрут
Цитрусовые – идеальный способ сжигания жира. Плюс апельсиновый сок содержит аминокислоты и витамин С, помогает укреплению иммунитета и обладает отличный вкусом.
Ингредиенты:
- стакан апельсинового сока;
- сок половинки лимона;
- сок половинки грейпфрута.
Приготовление:
В подготовленной посуду вылить апельсиновый сок, добавить грейпфрутовый и хорошо перемешать, затем уже влить лимонный. Напиток снова хорошо перемешать. Употреблять холодным или комнатной температуры.
3. Шпинат и сок киви
Эта смесь очень питательна и проста в приготовлении.
Ингредиенты:
- киви – 1 штучка;
- стебли шпината – 3 штуки;
- холодная вода – 2 стакана;
- мед или стевия (натуральный подсластитель) – 2 столовая ложка.
Приготовление:
1. Нарезать киви и шпинат маленькими кусочками, смешать с водой и взбить блендером. После добавить мед или стевию.
4. Клюквенный сок
Клюква не только укрепляет иммунитет и борется с инфекциями, но и отлично сжигает жир.
Ингредиенты:
- 1 стакан клюквы;
- 2 стакана холодной воды или обезжиренного молока.
Приготовление:
Жидкость смешать с помытой клюквой, взбить блендером до однородности. Можно добавить кубики льда по желанию.
Простые напитки помогут улучшить обмен веществ и ускорить похудение. Кроме того, они же обеспечат поступление питательных веществ и укрепят иммунитет. Обязательно нужно учитывать индивидуальные особенности организма и не переусердствовать.