Напитки для похудения: четыре эффективных способа убрать жир и разнообразить диету

Для обретения желанного силуэта приходится жертвовать некоторыми вкусностями и придерживаться здорового образа жизни. Но даже самые эффективные диеты, в числе которых и кефирная, можно дополнить и разнообразить полезными напитками. Как приготовить витаминно-жиросжигательные коктейли, подскажет Joinfo.ua.

1. Арбуз, лимон и вода

Одно из самых действенных средств для похудения. Арбуз очень быстро усваивается и выводится из организма, обладая мочегонными свойствами. Лимон – сжигает жир и придает приятный вкус.

Ингредиенты:

1 ломтик арбуза;

3 стакана лимонной воды;

лед.

Приготовление:

В банке среднего размера смешать лимонную воду с арбузом, взбить блендером и попробовать на вкус. Если кисловато – добавить еще немного арбуза и снова взбить. Добавить лед (по желанию).

2. Апельсиновый сок, лимон и грейпфрут

Цитрусовые – идеальный способ сжигания жира. Плюс апельсиновый сок содержит аминокислоты и витамин С, помогает укреплению иммунитета и обладает отличный вкусом.

Ингредиенты:

стакан апельсинового сока;

сок половинки лимона;

сок половинки грейпфрута.

Приготовление:

В подготовленной посуду вылить апельсиновый сок, добавить грейпфрутовый и хорошо перемешать, затем уже влить лимонный. Напиток снова хорошо перемешать. Употреблять холодным или комнатной температуры.

3. Шпинат и сок киви

Эта смесь очень питательна и проста в приготовлении.

Ингредиенты:

киви – 1 штучка;

стебли шпината – 3 штуки;

холодная вода – 2 стакана;

мед или стевия (натуральный подсластитель) – 2 столовая ложка.

Приготовление:

1. Нарезать киви и шпинат маленькими кусочками, смешать с водой и взбить блендером. После добавить мед или стевию.

4. Клюквенный сок

Клюква не только укрепляет иммунитет и борется с инфекциями, но и отлично сжигает жир.

Ингредиенты:

1 стакан клюквы;

2 стакана холодной воды или обезжиренного молока.

Приготовление:

Жидкость смешать с помытой клюквой, взбить блендером до однородности. Можно добавить кубики льда по желанию.