Гороскоп недотрог: самые недоступные женщины по знаку Зодиака

Из 12 знаков Зодиака 6 являются таковыми, которые влияют на характер самых недоступных женщин. Кто они – гордячки, недотроги, скромницы? И какие знаки Зодиака им покровительствуют? Попробуем разобраться, что говорят об этом астрологи.
Как утверждают знатоки астрологии, эти женщины, вопреки бытующему общественному мнению, ведут независимый образ жизни, что позволяет им совершать амбициозные поступки. Иногда их поведение в социуме не воспринимается, так как кажется непонятным и провоцирующим, но женщинам – недотрогам абсолютно все равно, что о них думают и говорят, пишет Rsute.ru.
Овен
Очень нелегко добиться доверия и понимания у женщины этого знака Зодиака. Но один способ все таки есть: вы добьетесь доверия, если станете внимательно оценивать профессиональные и творческие успехи Овна. И если женщина – Овен почувствует, что ее занятия действительно заинтересовали вас, то постарается искренне поделиться секретом успеха. Постарайтесь оправдать их ожидания: Овны не прощают ошибок и способны безжалостно прервать любые отношения.
Рак
Раки — скромные, очень впечатлительные и обаятельные женщины, они сильно реагируют на мнение окружающих. Поэтому хотят выглядеть идеальными, и подолгу прячутся в своей «скорлупе». В случае, если претенденты на внимание женщины этого знака Зодиака возжелают попасть в обширный список требований Раков и стать их друзьями – нужно сильно постараться, чтобы возникло взаимопонимание.
Лев
Женщины, родившиеся под знаком Льва – это эмпаты, которые проникаются проблемами окружающих больше, чем своими личными, а вдобавок еще и перфекционисты, которые добиваются того, чего хотят, чего бы это им не стоило. Львы способны скрывать свои страсти, поэтому иногда выглядят бесчувственными. Львы имеют собственное мнение, они очень справедливы, и того же добиваются от окружающих. Если окружение их не понимает – хороших результатов можно не ждать.
Весы
Весы очень спокойные по натуре, они с видимым равнодушием реагируют как на комплименты, так и на обидные слова, хотя в душе у Весов бушуют настоящие страсти.
У этого знака Зодиака обособленное мировоззрение, Весы совершенно независимы от общих стереотипов. Чтобы добиться их расположения – надо быть обладателем неординарных качеств и иметь независимый характер. А если точнее – Весов привлекают целеустремленные личности, которые могут сделать карьеру или добиться успехов в коммерции.
Стрелец
Эти привлекательные женщины обладают неподражаемым обаянием, и способны очаровать кого угодно, сохраняя при этом невозмутимое выражение лица. Они считают себя мастерицами на все руки, которые и картину бисером могут вышить, и заменить спущенное колесо в автомобиле, сохраняя при этом высокое самообладание, чтобы никто не заметил, что они взялись не за свое дело. Представьте себе – эта недоступная женщина не откажется от помощи мужчины, который сам вызвался ей помочь.
Водолей
Водолеи очень сложные и непредсказуемые натуры, в глубине души они уверены в том, что предназначены для своей избранной роли. В одиночестве они будут оставаться очень долго, пока не отыщется для них «идеальный» кандидат. Но и вступив вы отношения, такие женщины способны «изматывать нервы» партнера, пока не убедятся, что это именно тот человек, которого они искали.