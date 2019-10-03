Гороскоп недотрог: самые недоступные женщины по знаку Зодиака

Как утверждают знатоки астрологии, эти женщины, вопреки бытующему общественному мнению, ведут независимый образ жизни, что позволяет им совершать амбициозные поступки. Иногда их поведение в социуме не воспринимается, так как кажется непонятным и провоцирующим, но женщинам – недотрогам абсолютно все равно, что о них думают и говорят, пишет Rsute.ru.

Овен

Очень нелегко добиться доверия и понимания у женщины этого знака Зодиака. Но один способ все таки есть: вы добьетесь доверия, если станете внимательно оценивать профессиональные и творческие успехи Овна. И если женщина – Овен почувствует, что ее занятия действительно заинтересовали вас, то постарается искренне поделиться секретом успеха. Постарайтесь оправдать их ожидания: Овны не прощают ошибок и способны безжалостно прервать любые отношения.

Рак

Раки — скромные, очень впечатлительные и обаятельные женщины, они сильно реагируют на мнение окружающих. Поэтому хотят выглядеть идеальными, и подолгу прячутся в своей «скорлупе». В случае, если претенденты на внимание женщины этого знака Зодиака возжелают попасть в обширный список требований Раков и стать их друзьями – нужно сильно постараться, чтобы возникло взаимопонимание.

Лев

Женщины, родившиеся под знаком Льва – это эмпаты, которые проникаются проблемами окружающих больше, чем своими личными, а вдобавок еще и перфекционисты, которые добиваются того, чего хотят, чего бы это им не стоило. Львы способны скрывать свои страсти, поэтому иногда выглядят бесчувственными. Львы имеют собственное мнение, они очень справедливы, и того же добиваются от окружающих. Если окружение их не понимает – хороших результатов можно не ждать.

Весы

Весы очень спокойные по натуре, они с видимым равнодушием реагируют как на комплименты, так и на обидные слова, хотя в душе у Весов бушуют настоящие страсти.

У этого знака Зодиака обособленное мировоззрение, Весы совершенно независимы от общих стереотипов. Чтобы добиться их расположения – надо быть обладателем неординарных качеств и иметь независимый характер. А если точнее – Весов привлекают целеустремленные личности, которые могут сделать карьеру или добиться успехов в коммерции.

Стрелец

Эти привлекательные женщины обладают неподражаемым обаянием, и способны очаровать кого угодно, сохраняя при этом невозмутимое выражение лица. Они считают себя мастерицами на все руки, которые и картину бисером могут вышить, и заменить спущенное колесо в автомобиле, сохраняя при этом высокое самообладание, чтобы никто не заметил, что они взялись не за свое дело. Представьте себе – эта недоступная женщина не откажется от помощи мужчины, который сам вызвался ей помочь.

Водолей