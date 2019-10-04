Пять ошибок наиболее часто совершаемых при уборке ванной комнаты

Существует несколько эффективных методов, позволяющих поддерживать ванную комнату и санузел в идеальной чистоте. Виртуозно овладев этими нехитрыми секретами, можно превратить уборку в любимое занятие. А вот каких ошибок следует сознательно избегать, рассказывает Joinfo.ua.

Ошибки при уборке ванной комнаты

Очищать ванные комнаты и санузлы можно разными способами, нельзя в точности сказать, что какой-либо из них точно неправильный. Но некоторые методы все же менее эффективные. Свою негативную лепту вносят неправильные представления об уборке и традиционная приверженность ошибочному поведению. Каких ошибок все же следует избегать, чтобы получить отличные результаты?

1. Дайте щетке для туалета высохнуть

Если вы не позволяете высохнуть щетке для уборки туалета прежде чем положить ее обратно на подставку, под ней образуется целая лужа воды – ее придется затирать дополнительно и, возможно, неоднократно. Лучше высушить щетку сразу после уборки, а потом уже определить на место хранения.

2. Вначале вытрите пыль

Перед влажной уборкой необходимо протереть пыль, иначе на полу туалета или ванной останутся грязные разводы, и придется предпринимать дополнительные усилия по наведению чистоты. Если вам неудобно работать с пылесосом, достаточно специальной салфетки, способной бороться с пылью.

3. Мойте пространство за унитазом

Можно пренебрегать уборкой в этом месте, тем более, что оно не бросается в глаза. Но если делать так постоянно, со временем за унитазом будут скапливаться пыль и грязь, что приведет к размножению вредных бактерий и появлению неприятных запахов.

4. Уделяйте внимание дезинфекции

Вы думаете, что все отлично продезинфицируете, одновременно применяя соду с уксусом, – они традиционно входят в арсенал чистящих средств. Однако такое использование резко снижает дезинфицирующие свойства уксуса. Чтобы воспользоваться очищающей силой соды и антисептическими свойствами уксуса, используйте их отдельно: посыпьте бикарбонат соды в раковину и промойте водой и губкой. После того, как вы смоете пищевую соду, распылите уксус, чтобы убить микробы.

5. Применяйте салфетки из микрофибры

Это большая ошибка – для очистки зеркальных поверхностей не использовать полотенца из микрофибрового волокна, ведь использование неправильного типа ткани приведет к тому, что ваше зеркало не будет отлично сиять после того, как вы его очистите. Хлопчатобумажные салфетки оставляют на поверхности микроволокна и не позволяют зеркалам выглядеть идеально. Поэтому вместо более привычной старой футболки все же используйте полотенце из микрофибры, чтобы по-настоящему очистить зеркало.