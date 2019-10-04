Как добиться идеальной укладки волос без помощи фена или утюжка

Чтобы естественным способом посушить свои волосы, необходимо прежде всего, использовать шампунь с увлажняющим эффектом и бальзам. Кроме этого, стоит подобрать правильный регулярный уход за волосами с целью их увлажнения, благодаря чему, они не будут слишком пушиться, пишет Rsute.ru. Помыв голову, лучше всего не взбивать локоны, бережно промокнуть их с помощью полотенца.

Сушка кудрявых волос естественным способом

Счастливой обладательнице вьющихся волос необходимо применять бальзам с увлажняющим эффектом. Его наносят на влажные волосы и тогда они останутся без пушка, будут более шелковистыми и аккуратными. Если добавить в бальзам небольшое количество геля, то укладка будет держаться не один день.

Укладка густой шевелюры естественным способом

Средства, имеющие тяжелую текстуру, станут идеальным вариантом для густой шевелюры. Это могут быть крема для укладки. Чтобы придать объем, нежелательно распределять его по всей волос, достаточно нанести его на концы и среднюю зону. После чего, сформировать из влажных волос два или более пучков, скрепив их шпильками. Как только волосы высохнут, распущенные волосы необходимо бережно распределить пальцами. Таким образом, получится потрясающая прическа с легкими волнами, которая, благодаря крему, сможет продержаться еще долгое время.

Безупречная укладка тонких волос