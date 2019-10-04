В каком наряде нужно встречать Новый 2020 год Крысы каждому из знаков Зодиака

Овен

Представителям данного знака для того, чтобы встретить Новый год, лучше всего выбрать свой любимый цвет – красный. Именно он подчеркнет агрессивность и сексуальность Овнов. Платье должно иметь декольте и желательно прямой покров. Еще может подойти костюм свободного стиля, который имеет персиковый и цитрусовый цвет. Из аксессуаров можно выбрать шелковый шарф.

Телец

Представителям данного знака подойдет наряд синего цвета, но стоит учитывать тот факт, что Крыса боится воду, поэтому лучше остановиться на нежно-голубом или сине-черного цвета. Еще для встречи Нового 2020 года подойдет костюм серого цвета со вставками синего. Если по фасону не подойдет, то можно взять платье летящего фасона белого, черного или пастельно зеленоватого цветов.

Близнецы

Представителям данного знака подойдут платья холодных оттенков, именно такой выбор принесет значительный успех в наступающем году. Лучше всего Близнецам значительно изменить свой имидж и использовать аксессуары в виде парных серебряных украшений.

Рак

Для представителей данного знака подойдет наряд из серебристо струящейся ткани, и добавить свой образ серебряными украшениями. Еще можно подобрать платье кремового, ванильного, горчичного цветов с клешем в пол. Идеально подойдет накидка для полного образа.

Одежда, в которой следует встречать Новый 2020 год Крысы Львам, Девам, Весам и Скорпионам

Лев

Представительницам данного знака можно экспериментировать при выборе наряда для того, чтобы встретить Новый год. Лучше всего подойдет красный цвет или его оттенки. Платье должно быть в пол и иметь некоторые золотистые нити.

Дева

Представители данного знака должны иметь наряд в пол и минимально использовать различные украшения. Еще есть вариант костюма, который сочетает в себе шоколадный, белый и коричневый цвета. Кроме того есть вероятность выбрать наряд бирюзового и персикового цвета.

Весы

Представителям данного знака лучше выбрать костюм черного или серебристого цвета, однако следует сделать определенно акцент на обувь или аксессуары. Что касается аксессуаров, то не следует себя ограничивать, они могут содержать стразы и высокие каблуки.

Скорпион

Лучше всего для того, чтоб встретить Новый 2020 год Крысы, подойдет легкий наряд с открытой спиной, лучше всего красного или оранжевого цвета. Еще подойдет для этого мероприятия маленькое черное платье с незначительным разрезом, который отчеркнет сексуальность данного знака.

Одежда, в которой следует встречать Новый 2020 год Крысы Стрельцам, Козерогам, Водолеям и Рыбам

Стрелец

Представителям данного знака можно выбрать любой наряд желательно уделить акцент на бирюзовый цвет. Образ можно дополнить украшениями желательно серебряными.

Козерог

Представителям данного знака подойдет практически любой наряд, который будет иметь яркую цветовую гамму. Или можно еще подобрать наряд песочного или пудрового цвета. Самое главное помнить о том, что украшений должно быть в пределах позволенного. Длина наряда должна быть несколько ниже колен.

Водолей

Астрологи рекомендуют кардинально сменить свой имидж. Если по натуре достаточно скромны, то следует позволить себе яркий цвет платья. Если же девушка яркая, то лучше выбрать более холодные тона. Украшения должны быть массивными, желательно с крупными камнями.

Рыбы