Крученый французский багет в домашних условиях

Французский багет - традиционное хлебо-булочное изделие длинной и небольшой в диаметре формы. У багета обязательно есть хрустящая корочка. Сверху его могут присыпать мукой или семечками. Классический багет имеет длину около 50-70 см и 3-4 см в диаметре. Технология приготовления багета отличается от приготовления обычного хлеба. Так, для того, чтоб тесто поднялось, надо меньше времени, да и выпекается багет значительно быстрее. Французский багет необходимо употреблять сразу после выпекания, поскольку он быстро черствеет. Обычно, французскую булку не режут, а ломают руками, пишет Ivona.