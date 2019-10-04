Крученый французский багет в домашних условиях

Французский багет - традиционное хлебо-булочное изделие длинной и небольшой в диаметре формы. У багета обязательно есть хрустящая корочка. Сверху его могут присыпать мукой или семечками. Классический багет имеет длину около 50-70 см и 3-4 см в диаметре. Технология приготовления багета отличается от приготовления обычного хлеба. Так, для того, чтоб тесто поднялось, надо меньше времени, да и выпекается багет значительно быстрее. Французский багет необходимо употреблять сразу после выпекания, поскольку он быстро черствеет. Обычно, французскую булку не режут, а ломают руками, пишет Ivona.
На родине багета - во Франции, выпекают 4 вида булки: традиционный, сельский, багет патрона и багет-ниточку. Пекарям нравится выпекать багеты разной формы. Именно рецепт крученого багета мы и предлагаем вам сегодня. В итоге получится домашний вариант багета, поэтому технология приготовления будет немного отличаться от классической: замес делается вечером, а утром выпекается. Рецепт довольно прост, ведь не предусматривает формовки, расстойки и прочего.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная высшего сорта 500 г.
- Вода комнатной температуры 300 мл.
- Дрожжи сухие 3 г.
- Соль 10 г.
Приготовление:
- Замесить плотное тесто из муки, воды, соли и дрожжей. Тесто должно быть довольно плотным.
- Смазать емкость, где будет вылеживаться тесто, оливковым маслом.
- Выложить тесто, оставить на 20 минут при комнатной температуре.
- Положить тесто в холодильник, на верхнюю полку на 10-12 часов.
- Выложить тесто на разделочную доску, аккуратно, пальцами распрямить в прямоугольник, стараясь мять как можно меньше.
- Разделить вдоль, на два примерно равных куска и закрутить вдоль продольной оси, 4-6 витков.
- Перенести заготовки на противень, отправить в духовку.
- Выпекать при 250 С, 15 минут с паром, затем понизить температуру до 200С и выпекать ещё 25 минут, до золотистой корочки.