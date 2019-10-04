Пт, 4.10.2019
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Крученый французский багет в домашних условиях

Французский багет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Nailia Schwarz / PantherMedia / Nailia Schwarz

Французский багет - традиционное хлебо-булочное изделие длинной и небольшой в диаметре формы. У багета обязательно есть хрустящая корочка. Сверху его могут присыпать мукой или семечками. Классический багет имеет длину около 50-70 см и 3-4 см в диаметре. Технология приготовления багета отличается от приготовления обычного хлеба. Так, для того, чтоб тесто поднялось, надо меньше времени, да и выпекается багет значительно быстрее. Французский багет необходимо употреблять сразу после выпекания, поскольку он быстро черствеет. Обычно, французскую булку не режут, а ломают руками, пишет Ivona.

На родине багета - во Франции, выпекают 4 вида булки: традиционный, сельский, багет патрона и багет-ниточку. Пекарям нравится выпекать багеты разной формы. Именно рецепт крученого багета мы и предлагаем вам сегодня. В итоге получится домашний вариант багета, поэтому технология приготовления будет немного отличаться от классической: замес делается вечером, а утром выпекается. Рецепт довольно прост, ведь не предусматривает формовки, расстойки и прочего. 

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная высшего сорта 500 г.
  • Вода комнатной температуры 300 мл.
  • Дрожжи сухие 3 г.
  • Соль 10 г.

Приготовление:

  1. Замесить плотное тесто из муки, воды, соли и дрожжей. Тесто должно быть довольно плотным. 
  2. Смазать емкость, где будет вылеживаться тесто, оливковым маслом.
  3. Выложить тесто, оставить на 20 минут при комнатной температуре.
  4. Положить тесто в холодильник, на верхнюю полку на 10-12 часов. 
  5. Выложить тесто на разделочную доску,  аккуратно, пальцами распрямить в прямоугольник, стараясь мять как можно меньше.
  6. Разделить вдоль, на два примерно равных куска и закрутить вдоль продольной оси, 4-6 витков.
  7. Перенести заготовки на противень, отправить в духовку. 
  8. Выпекать при 250 С, 15 минут с паром, затем понизить температуру до 200С и выпекать ещё 25 минут, до золотистой корочки. 

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