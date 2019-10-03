ТОП-5 сластен по знаку Зодиака

​Телец

Тельцы просто любят вкусно покушать. Поэтому зачастую слегка полноваты. И нет ничего хуже для них, если они не скушают за день хоть одну конфетку. Во время диет страдают не от того, что нельзя жирное, а именно от того, что нужно привыкнуть жить без сахара. Тельцы, кроме того, сами умеют готовить вкусности.

Дева

Из-за того, что шестеренки в ее голове не останавливаются ни на секунду, ей просто жизненно необходимо получать гипердозу глюкозы каждый день. Поэтому, незаметно исчезает и шоколадка, и кусок тортика, и полкило конфет. Если Дева не получит нужную ей порцию сладкого, мозг начинает “тормозить“. А вот калории сгоняют в спортзале. Хотя, большинство Дев от природы не имеют склонности к полноте и могут позволить есть сладкое в неограниченном количестве.

Скорпион

“Барбариску“ или простую “Ромашку“ Скорпион кушать не станет. Он любит, что бы было все и красиво, и дорого, и необычно. Именно им придутся по нраву замысловатые торты странной геометрической формы, пирожные "с секретом" и необычного вкуса мороженое. И что самое интересное - дома у Скорпиона всегда есть чем подкрепить свою тягу к сладкому.

Стрелец

Подсчитывать калории и сидеть на диете без сахара - это точно не о Стрельцах. Ну не могут они пить чай или кофе без сахара, есть горький, а не молочный шоколад и пройти мимо свежеиспеченных круассанов с малиновым джемом внутри. Сладкое они любят и готовы тратить на него много, очень много денег. Что тут поделаешь, если организм требует?

Козерог

А вот Козерог наоборот - очень зациклен на том, как он выглядит. И, разумеется, сладости для него только в меру. Но это не значит, что дома у Козерога вообще нет конфет. Они там есть, причем всегда. Ест только Козерог их редко. Однако устоять ему бывает очень сложно, ведь пусть он их и не ест, но безумно любит. А чтобы успокоить свою душу, может позволить конфетку, другую. А потом снова недели без сладкого.