Не про эгоизм: девять причин начать любить себя прямо сейчас

Дипломированный психолог Анна Литвинчук пояснила, почему любовь к себе – это не про эгоизм и назвала девять веских причин, почему важно начать любить себя прямо сейчас.

"Любовь к себе – не эгоизм! Ненависть к себе – не мудрость! Любовь к себе, как и всякая другая любовь, обычно каким-то образом проявляется. Что делать? Первое — перестать себя с кем-либо сравнивать. Второе — перестаньте избавляться от своих "недостатков". Третье — перестаньте чморить себя на всех уровнях", – рассказала Анна.

По ее словам, вам стоит отказаться от идеи покритиковать себя за нос, за ноги, за чувства, которые испытываете, за мысли или отсутствие таковых, за страхи, за непонимание себя. Помните, что подсознание записывает их моментально.

"Смените пластинку "я плохая и ни на что не гожусь" на "я прекрасная и я делаю, пробую, меняюсь". Потому что это действительно правда. Пусть это станет вашей мантрой", – советует Литвинчук.

Психолог назвала девять веских причин, почему важно начать любить себя прямо сейчас и каких принципов при этом придерживаться.

1. Любить себя — это уважать себя.

Слушать и слышать свои желания, признавать свои потребности, таланты и способности, помнить, что вы — неповторимы.

2. Любить себя — это заботиться о себе.

Так хочется, чтобы рядом всегда был человек, который о нас позаботится. Не всегда есть такой человек в окружении, но вы — тот человек для себя. Много ли времени у вас займет отвлечься от работы и сделать гимнастику для глаз, чтобы позаботиться о своем здоровье? Что вам будет стоить съесть ужин не спеша, чувствуя вкус еды, не запихивая еду кое-как под просмотр очередного фильма? Сказать после пробуждения себе несколько приятных слов и пожелать удачного дня? Глобальная забота о себе складывается из мелочей.

3. Любить себя — это проявлять терпение к себе.

Снисходительность к своим ошибкам. Они неизбежны на любом пути. Требования, манипуляции, шантаж — все эти действия разрушают отношения с людьми. Зачем же пытаться применять их к себе? Гораздо эффективнее подружиться с собой и увидеть, что любовь и доверие к себе откликнется массой возможностей и энергии, в отличие от вечной подавленности, апатии, раздражения.

4. Любить себя — это ставить свои интересы выше.

Часто мы готовы пожертвовать всем ради того, чтобы наш близкий человек был счастлив, но ради самого что ни на есть близкого человека — себя — на такую жертву мы не способны. Вместо того, чтобы бесконечно подстраиваться под других, попробуйте осознать ценность своей жизни. Это не про то, что нужно стать эгоистом, давайте не впадать в крайности. Просто всегда важно спрашивать себя: "Насколько это сочетается с тем, чего хочу я?"

5. Любить себя — это прощать себя.

Бывает в жизни так, что мы совершаем неправильные поступки, нехорошо поступаем по отношению к другим. Важно уметь просить прощения не только у других за эти поступки, но и прощать себя. Да, вы плохо поступили. Но вы — не плохой человек. Простите себя за эту ошибку, извлеките из нее урок и идите дальше.

6. Любить себя — это любить свое тело.

Хотели бы вы, чтобы ваше тело дольше было здоровым и энергичным? Проявление вашей любви к себе в данном случае — это контроль за балансом 4 регулирующих факторов физической энергии — питания, сна, движения и отдыха. Тело — источник ваших долгосрочных перемен.

7. Любить себя — это выбирать, с кем вы будете строить отношения.

Есть ли среди ваших знакомых люди, паразитирующие на вас — вгоняющие вас в постоянную вину, страхи, сомнения, крадущие у вас энергию? Перестаньте общаться с ними.

Я никогда не поверю, что общение с человеком, который использует вас как сточную канаву для своих настроений вам дороже, чем собственное эмоциональное здоровье,

– подмечает Анна и советует искать общения с людьми, которые вдохновляют вас.

8. Любить себя — это реализовать таланты, заложенные в вас природой.

Ваша работа/бизнес/дело дает вам энергию или отбирает оставшуюся? На работе мы проводим больше половины жизни. Никакие деньги не заменят чувство удовлетворения от реально приносимой пользы людям.

9. Любить себя — это быть в контакте со своей душой.