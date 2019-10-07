«Ох, ах и ух»: Светлана Лобода показала упражнения на ягодицы, лежа на диване в нижнем белье

Певица Светлана Лобода — обладательница не только красивого голоса, но и идеального тела. При этом артистка не кокетничает, утверждая, что точеная фигура — не более чем хорошая генетика. Исполнительница хита «Суперзвезда» ежедневно занимается спортом и репетирует множество танцевальных номеров.

Недавно Лобода показала, как качать ягодицы в домашних условиях, не вставая с дивана.

На видео артистка лежала лицом вниз на кушетке и держалась руками за ее края, ноги певицы при этом находились в воздухе. На них артистка надела фитнес-резинку, с помощью которой прокачивала заднюю поверхность бедер.

«Ох, ах и ух», — подписала Светлана ролик с тренировкой.