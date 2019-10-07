Пн, 7.10.2019
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  • «Ох, ах и ух»: Светлана Лобода показала упражнения на ягодицы, лежа на диване в нижнем белье

«Ох, ах и ух»: Светлана Лобода показала упражнения на ягодицы, лежа на диване в нижнем белье
Видео!

Светлана Лобода

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Фолловеры звезды в очередной раз восхитились ее фигурой, пишет журнал «Лиза».

Певица Светлана Лобода — обладательница не только красивого голоса, но и идеального тела. При этом артистка не кокетничает, утверждая, что точеная фигура — не более чем хорошая генетика. Исполнительница хита «Суперзвезда» ежедневно занимается спортом и репетирует множество танцевальных номеров.

Недавно Лобода показала, как качать ягодицы в домашних условиях, не вставая с дивана. 

На видео артистка лежала лицом вниз на кушетке и держалась руками за ее края, ноги певицы при этом находились в воздухе. На них артистка надела фитнес-резинку, с помощью которой прокачивала заднюю поверхность бедер.

«Ох, ах и ух», — подписала Светлана ролик с тренировкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ох Ах и Ух 😁🤭😂

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

В комментариях под видео одни подписчики звезды просили ее сделать прямой эфир со своими самыми эффективными и любимыми упражнениями, другие утверждали, что «залипли» на этом двухсекундном ролике, третьи просто восхищались упорством Лободы.

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