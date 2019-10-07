Почему мы их теряем: пять самых распространенных причин выпадения волос

Многие из нас сталкиваются с проблемой выпадения волос, но мало кто знает, почему это происходит. Так что, перед тем как начать спасательную операцию, постарайся разобраться в проблеме.

Ольга Грин, российский врач-дерматолог, трихолог считает, что потерю волос могут вызывать следующие факторы.

Гормональные изменения

Роды, прерывание беременности, резкая отмена контрацептивов или, наоборот, прием антиэстрогенных препаратов — любой из этих факторов может стать причиной резкого выпадения волос. Например, во время беременности количество женских половых гормонов увеличивается, происходит синхронизация фазы роста и покоя волоса, и волосы перестают выпадать. Зато после родов уровень гормонов резко снижается, и ты в ужасе собираешь пучки волос по всей квартире. Но это объясняется просто: ты теряешь те волосы, которые должны были выпасть во время беременности. Другой распространенный вариант — сильное выпадение волос на фоне приема гормональных контрацептивов. В этой ситуации тебе стоит посоветоваться с врачом-гинекологом и, возможно, сменить препарат.

Стресс

Повздорила с бойфрендом, получила выговор на работе или просто не выспалась — это все не в счет. Но если ты часто «стрессуешь» — будь готова к проблемам со здоровьем. Например, сильный разовый стресс может вызвать резкое выпадение волос через 100 дней. А вот при хроническом стрессе потеря волос будет монотонной и постоянной.

Строгая диета

Если ты решила сесть на новую супердиету, будь готова, что вместе с лишними килограммами ты можешь потерять и часть шевелюры. Кто сказал, что обезжиренные продукты — безопасный способ избавиться от лишнего веса? Между прочим, именно из-за них нарушается выработка женских половых гормонов, которые, в свою очередь, отвечают за густые и красивые волосы.

Нехватка витаминов

Вполне вероятно, что ты теряешь волосы по причине нехватки в организме тех или иных витаминов. Чаще всего речь о витаминах группы В — именно их нехватка приводит к сильному выпадению волос. Но прежде чем скупать в аптеке всевозможные витаминные комплексы, важно убедиться, что дело действительно в этом. Запишись к врачу-трихологу, сдай необходимые анализы и только потом действуй.

Генетика