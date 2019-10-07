Виктория Бекхэм о бьюти-ошибках молодости и отношении к возрасту: «Я не стремлюсь выглядеть моложе»

Я отлично принимаю свой возраст и совсем не стараюсь выглядеть моложе. Мне просто хочется хорошо выглядеть для своих лет, хочется быть лучшей версией себя. Стараюсь сохранить и заботиться о том, что есть у меня на данный момент. Я действительно не хочу ничего менять,