Виктория Бекхэм о бьюти-ошибках молодости и отношении к возрасту: «Я не стремлюсь выглядеть моложе»

45-летняя Виктория Бекхэм продолжает делиться своими бьюти-секретами с поклонниками. Недавно дизайнер стала гостьей британского шоу This Morning, в эфире которого откровенно рассказала о своем отношении к неизбежному старению, пишет Сплетник.
Так, звезда заявила, что не пытается сделать все возможное, чтобы выглядеть моложе своих лет.
Я отлично принимаю свой возраст и совсем не стараюсь выглядеть моложе. Мне просто хочется хорошо выглядеть для своих лет, хочется быть лучшей версией себя. Стараюсь сохранить и заботиться о том, что есть у меня на данный момент. Я действительно не хочу ничего менять,
— поделилась своими мыслями Виктория.
Бекхэм также уточнила, что ей нравится, как она меняется с возрастом, однако не нравится сама формулировка, которой описывают этот процесс, — "стареть".
В беседе с ведущими шоу Бекхэм также вспомнила самое начало своей карьеры. Виктория призналась, что во времена расцвета группы Spice Girls она допускала много бьюти-ошибок. Одна из них — чересчур яркий мейкап.
Я наносила слишком много карандаша для губ! Слишком много! Когда я смотрю фотографии тех лет, они вызывают у меня улыбку. Это был хороший путь, который стоило пройти, чтобы понять важную вещь — иногда чем меньше, тем лучше,
— рассказала супруга Дэвида Бекхэма.
Напомним, что недавно Виктория Бекхэм поделилась еще одним откровением. Вики призналась, что никогда не делала пластику лица, однако при этом уточнила, что не зарекается в будущем все же прибегнуть к подобным мерам, если в этом появится необходимость.