О каких женщинах мечтают мужчины разных знаков Зодиака

Астрологи могут объяснить, почему мы влюбляемся в определенных людей. В силу характерных особенностей мужчины и женщины по-разному выбирают для себя спутницу и спутника жизни и совершенно по-особому представляют себе образ идеального партнера. Как различаются предпочтения и вкусы мужчин по Знаку Зодиака, расскажут специалисты сайта dailyhoro.ru.

Мужчина-Овен

Овну нужна та, которую он сможет полюбить. Вначале отношений его охватывает страсть, которая застилает глаза. Поэтому он останется с той женщиной, которая сможет держать его в тонусе, меняться и расти вместе с ним. Овну нужно, чтобы кто-то давал ему повод просыпаться по утрам.

Мужчина-Телец

Мужчина-Телец способен на глубокую любовь и не боится показать свои настоящие чувства той, кто заполучила его сердце. Поэтому он мечтает о женщине, которая была бы такой же проникновенной и верной, как и он сам. И в самом деле, ему нужна девушка, способная испытывать сильные чувства и не бояться о них говорить.

Мужчина-Близнецы

Близнец ищет себе спутницу, которая будет подпитывать его самооценку, будет такой же страстной и безумной в любви, как и он. Этот мужчина уверен, что отношения должны быть наполнены страстью, впечатлениями и счастьем. Он хочет, чтобы его женщина поддерживала его энтузиазм и во всем была за него.

Мужчина-Рак

Мужчина-Рак мечтает найти свою вторую половинку. Поэтому каждый раз, когда он знакомится с женщиной, он присматривается, сможет ли он прожить с ней всю свою жизнь. Будучи столь эмоциональным и любящим мужчиной, Рак считает, что ему жизненно необходима та, о которой он сможет позаботиться, а она позаботится о нем.

Мужчина-Лев

Лев питает страсть к пламенным женщинам — почти таким же, как он сам. Когда он ищет себе идеальную подругу, то делает ставку на женщину, которая подарит ему всю себя, все свое внимание и всю нежность. Но Льву также очень важно, чтобы его спутница могла бросать ему вызов и подталкивать на новые свершения.

Мужчина-Дева

Мужчина-Дева не любит играть в игры, поэтому изначально ищет девушку, с которой он сможет остаться навсегда. Ему важно, чтобы его принимали таким, какой он есть. Он отдаст свое сердце той, которая сможет полюбить его настоящего и, взявшись за руки, пойти с ним путем личностного и интеллектуального роста.

Мужчина-Весы

Этот мужчина верит, что любовь живет вечно, и ему нужна женщина, которая подтвердит его мысли, которая сможет поддерживать страсть и романтику в отношениях, которая полюбит его без остатка и подарит настоящее счастье. Весы нуждаются в маленьких сюрпризах, большой привязанности и огромном количестве времени, проведенном вместе.

Мужчина-Скорпион

Скорпион — мужчина, которому нужна сильная страсть. Это делает его счастливым, поэтому его привлекают раскованные и сексуальные женщины. Он подарит свою любовь той, что заставит его сойти с ума. Но помимо сексуального плана, Скорпиону необходима верность и безоговорочное доверие. Женщина его мечты — та, что возбуждает многих, но верна лишь ему.

Мужчина-Стрелец

Стрелец предпочтет в пару спутницу, не обремененную сильным характером. Избранница этого мужчины должна быть легкой на подъем и не заставлять его чувствовать себя «пойманным в ловушку». Стрелец — свободолюбивый знак, он нуждается в партнерше, которая даст ему свободу и поможет найти свое предназначение. Независимость и ненавязчивость сделают кандидатку идеальной партией.

Мужчина-Козерог

Козерог выбирает женщину раз и на всю жизнь. Он ищет карьеристку, увлеченную жаждой успеха и достижения целей. Увлекается сильными личностями, уверенно держащимися в обществе и готовыми на любые подвиги. Также Козерогу нужна партнерша, которая будет вдохновлять и мотивировать его.

Мужчина-Водолей

Образ идеальной спутницы Водолея — уникальная и необычная девушка, которая умеет подать себя и изящно выражает свои таланты. Ему важно, чтобы с ней было весело и всегда было о чем поговорить. Доверие — еще один ключевой фактор. Водолей не хочет чувствовать себя загнанным в «золотую клетку». Женщина, которая наполнена оптимизмом и творчеством, находится на вершине списка.

Мужчина-Рыбы