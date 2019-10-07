Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 октября

Осень — время уютных вечеров, красивых свиданий и незабываемых моментов. Стать счастливее в любви помогут советы астрологов.
Наступление осенних холодов совершенно не отменяет вероятность прекрасного и незабываемого времяпровождения с любимым человеком. Проводите осенние дни в компании второй половинки, укрепляйте отношения, ищите любовь, и тогда никакая осенняя хандра вам не будет страшна. Астрологи поделились рекомендациями на середину октября для каждого pнака Зодиака.
Овен
Марс в Весах настраивает Овнов на поиски способов поднять себе настроение в осенние дни. Впадать в хандру сейчас точно не стоит. За неделю может произойти много потрясений: отношения пошатнутся, планы сорвутся, деньги разлетятся, какие-то из надежд рухнут. Но все это лишь последствия перестройки энергетики, спокойно пережить которую поможет режим экономии сил. Овны могут стать настоящими гуру личной жизни, если отпустят эмоции и отнесутся к проблемам философски.
Телец
Астрологи советуют Тельцам отложить планы покорения мира или заработка своего первого миллиона, если им дорога личная жизнь. Необходимо сосредоточить на ней все свои силы, ведь на этой неделе она в этом будет остро нуждаться: во вторник Венера войдет в разрушительный градус Скорпиона. Нужно вспомнить все, что Тельцы знают о романтике и своем партнере. Что он любит? Какие у него слабости? Нелишним будет устроить красивое свидание или поговорить по душам.
Активный Нептун заставит Близнецов о многом задуматься. Например, о том, сколько любимый человек тратит сил на то, чтобы восстановиться после очередной ссоры. На этой неделе партнер может взбунтоваться и поставить ультиматум. Так что лучшее заранее поставить себе цель усиленно заботиться о любимых. Общение, романтика, больше нежности — и к Новому году отношения будет не узнать.
Рак
На этой неделе Раки рискуют окончательно запутаться в своих чувствах, и виной тому — Венера, переходящая в Скорпиона. Не исключено, что одинокие Раки перепутают любовь и дружбу, из-за чего им предстоит сложный выбор. Астрологи советуют Ракам на этой неделе не принимать поспешных решений. Есть риск допустить роковую ошибку. Если есть незавершенные дела, связанные с партнером, семьей, домом, то пришло время заняться ими.
Лев
Пока Меркурий включил для Дев зеленый свет в сфере карьеры и денег, им рекомендуется направить все усилия именно на это. Тем более, что период везения не продлится долго. На этой неделе есть смысл ограничить общение с партнером, а точнее конфликты, споры и выяснение отношений. Дом сейчас — место силы, и его нужно защищать от негатива.
Весы
Солнце и Марс в Знаке Весов, а Весы — в любви и гармонии. На этой неделе, как обещает любовный гороскоп, все будет хорошо: появятся возможности уладить дела и проблемы, которые назрели за последнее время, а новых проблем не ожидается. Правда, до конца октября с доверием в паре будет не очень. Придется больше разговаривать, все обсуждать и делиться сокровенным.
Скорпион
Астрологи советуют Скорпионам быть осмотрительнее: Марс в Весах может вынудить погнаться за призрачным счастьем. Нелишним будет осмотреться и попробовать наладить то, что уже есть. На этой неделе успех принесет философское настроение и решение важных проблем. Скорпионам необходимо найти в этой суете время для своего партнера: сходить на свидание, полистать совместные снимки, вспомнить, о чем мечтали в начале отношений.
Стрелец
Непростая неделя ждет Стрельцов: активизация Солнца в Весах требует держать себя в руках и контролировать эмоции. Контролировать придется все, что вы чувствуете, говорите, пишете и делаете. Зачем? Чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Эту неделю Стрельцам рекомендуется провести как можно спокойнее. Возможно, будет интересно изучить, какие ошибки знаки Зодиака чаще всего совершают в отношениях. Это поможет лучше понять себя и сделать личную жизнь более гармоничной.
Козерог
В знаке Козерога находится строгий Сатурн, который на этой неделе активизируется и принесет Козерогам второе дыхание, сделает их еще сильнее и решительнее. На этой неделе им можно спокойно работать над собой и своими отношениями. Это будет гармоничная неделя, которая не принесет лишних проблем и волнений. На работе и в отношениях все будет гладко, так что незачем беспокоиться по пустякам.
Водолей
Все, что Водолеи хотели получить в отношениях, может прийти к ним на этой неделе. Даже если до этого была череда проблем, сейчас Сатурн подарит возможность запрыгнуть в последний вагон удачи. Так что есть смысл настроиться на очень интересную и насыщенную неделю. При желании можно вывести отношения на новый уровень или хотя бы уладить разногласия, поставить новые цели и вообще расширить свое счастье до бесконечности.
Рыбы
На этой неделе Луна потрудится, чтобы у Рыб было все, о чем они мечтали. С каждым новым октябрьским днем их жизнь будет становиться все лучше и лучше. Для таких романтичных и чувственных натур это самый лучший подарок. Луна приготовила немало счастливых моментов, открытий, интересных встреч, новых достижений. Середина октября обрадует необычными вещами: событий будет не так много, но они непременно станут источником жизненных сил и правильных выводов, которые изменят жизнь.