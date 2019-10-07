Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 октября

Весы

Солнце и Марс в Знаке Весов, а Весы — в любви и гармонии. На этой неделе, как обещает любовный гороскоп, все будет хорошо: появятся возможности уладить дела и проблемы, которые назрели за последнее время, а новых проблем не ожидается. Правда, до конца октября с доверием в паре будет не очень. Придется больше разговаривать, все обсуждать и делиться сокровенным.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам быть осмотрительнее: Марс в Весах может вынудить погнаться за призрачным счастьем. Нелишним будет осмотреться и попробовать наладить то, что уже есть. На этой неделе успех принесет философское настроение и решение важных проблем. Скорпионам необходимо найти в этой суете время для своего партнера: сходить на свидание, полистать совместные снимки, вспомнить, о чем мечтали в начале отношений.

Стрелец

Непростая неделя ждет Стрельцов: активизация Солнца в Весах требует держать себя в руках и контролировать эмоции. Контролировать придется все, что вы чувствуете, говорите, пишете и делаете. Зачем? Чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Эту неделю Стрельцам рекомендуется провести как можно спокойнее. Возможно, будет интересно изучить, какие ошибки знаки Зодиака чаще всего совершают в отношениях. Это поможет лучше понять себя и сделать личную жизнь более гармоничной.

Козерог

В знаке Козерога находится строгий Сатурн, который на этой неделе активизируется и принесет Козерогам второе дыхание, сделает их еще сильнее и решительнее. На этой неделе им можно спокойно работать над собой и своими отношениями. Это будет гармоничная неделя, которая не принесет лишних проблем и волнений. На работе и в отношениях все будет гладко, так что незачем беспокоиться по пустякам.

Водолей

Все, что Водолеи хотели получить в отношениях, может прийти к ним на этой неделе. Даже если до этого была череда проблем, сейчас Сатурн подарит возможность запрыгнуть в последний вагон удачи. Так что есть смысл настроиться на очень интересную и насыщенную неделю. При желании можно вывести отношения на новый уровень или хотя бы уладить разногласия, поставить новые цели и вообще расширить свое счастье до бесконечности.

Рыбы