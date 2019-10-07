Фото: пугающий маникюр невесты на свадьбе шокировал Сеть

Как пишут авторы издания, британка мечтала, чтобы ее отец, Мик Барбер, присутствовал на свадьбе и повел ее к алтарю. Однако Барбер умер от рака в апреле. Кузина женщины посоветовала ей использовать прах отца при создании маникюра. Уолтон понравилась идея родственницы. Она добавила прах отца в акриловую пудру, которую затем использовала для наращивания ногтей.

Уолтон утверждает, что у нее было такое ощущение, будто отец держит ее за руку. Женщина добавила, что в тот день они были «так близко, как могли». Англичанка также рассказала, что сохранила все ногти и развесила по дому.