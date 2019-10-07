Лак для ногтей назвали возможной причиной рака

По словам специалиста, чтобы избежать быстрого загустения средства, в него добавляют формальдегид, который и может вызвать онкологические заболевания. Кроме того, в лаках содержится дибутилфталат (он обеспечивает ровное покрытие лака без трещин), который может оказать негативное влияние на эндокринную систему.

Причем последствия воздействия этих двух опасных веществ могут проявиться только через годы. И больше всего от них пострадают печень и легкие, отмечает токсиколог Евгения Ковалева.

Специалисты не рекомендуют пользоваться лаком с истекшим сроком годности, так как со временем в средствах образуются новые токсичные вещества. Эксперты советуют выбирать лак, на котором есть надписи 3-FREE или 5-FREE, которые говорят о том, что в лаке нет трех или пяти опасных соединений.