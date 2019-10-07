Анфиса Чехова поссорилась с поклонниками из-за своего размера одежды

Споры вызвало фото звезды в брючном костюме бордового оттенка. За последние несколько лет Анфиса сильно похудела, однако поклонники заявили, что на снимке этого не видно. «Анфиса, вы худели, худели и, видимо, не вышло. Очень жаль!» — высказалась одна из подписчиц. Другие фанаты выразили мнение, что все дело в наряде, который визуально увеличил параметры звезды.

Чехова ответила критикам. Телеведущая опубликовала видео со съемок шоу «Модель XL». В ролике Анфиса вальяжно дефилировала по подиуму в золотистом облегающем платье с декольте. «Вчера, после моего фото в костюме, в комментах разыгрались настоящие дебаты. Мои дорогие подписчики не могли определиться, то ли костюм полнит, то ли я растолстела. Предлагаю продолжить тему, посмотрев это видео», — написала звезда в Instagram.

Подписчики приняли предложение звезды и продолжили обсуждать ее формы. Чехова заявила, что носит одежду 44-го размера, однако фанаты ей не поверили. «Анфиса, вы прекрасны! Но явно же не 44, 42−44 мой размер, но явно в половину вас. Зачем лукавить?», «Вы говорите 44/48 размер, зачем лукавить, у вас одна грудь на 48 размер и бедра на 52», «Размер однозначно 46/48. И никуда от этого не убежишь», «Точно не 44. 48 да. И это вполне гармонично», — высказались поклонники Анфисы.

Чехова не смогла промолчать и ответила на обвинения. Телеведущая заявила, что говорит правду и не скрывает реальные параметры своего тела. По словам звезды, ранее она делала обзор своего гардероба, где показывала размерные бирки на одежде. «Я очень правдолюбивый человек! Я никогда не скрывала своих комплексов, ошибок, личного опыта и размеров. И неприятно, когда люди, ни разу не видевшие меня вживую, основываясь на своих странных ощущениях от видео или фото, обвиняют меня во вранье! 48-й у меня был раньше. Сейчас он мне великоват», — заявила Чехова.

Ранее Анфиса упрекнула поклонников за то, что они недостаточно поддерживают ее в творчестве. После похудения телеведущая стала более уверенной в себе. Ей нравится демонстрировать свои формы и рассуждать на тему сексуальности.