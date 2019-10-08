На каком пальце женщина носит кольцо, такая и жизнь у нее будет

Сегодня практически никто не разбирается в том, на каком пальце следует носить кольцо – женщины решают этот вопрос чисто интуитивно. И совершенно напрасно: осознание простых, но важных закономерностей способно перевернуть судьбу. В прямом смысле этого слова.

Для начала выясним значение рук. Правая рука «берет», а левая «отдает», правая более «активная», левая – «пассивная». Хотите стать более удачливой, предприимчивой, умной? Тогда наденьте кольцо или перстень на пальцы правой руки. Драгоценности на левой руке предохранят вас от проблем и несчастий. Другими словами, это лучший амулет.

Очень важен металл, из которого изготовлено кольцо. Золото олицетворяет янскую энергию, это традиционно активный металл. Серебро исправляет энергетические перекосы, защищает от порчи и сглаза. Вспомните: по преданиям, именно серебряной пулей можно было убить вурдалака.

На какой палец нужно надевать кольцо

Каждый палец на левой и правой руке отвечает за свое. Большой палец на правой руке – это ваши логика и разум. Носите золотые украшения на этом пальце, и вы станете более прагматичной, предприимчивой. Золотое украшение, надетое на аналогичный палец на левой руке, поспособствует не только развитию интуиции, но и ее монетизации.

Указательный палец ассоциируется с энергетикой, силой человека. Когда вы указываете этим пальцем, вы излучаете мощный энергетический поток, который может даже пробить ауру. Этим объясняются неприятные ощущения, когда указывают пальцем на вас. Если вы фиксируете такую привычку у себя, наденьте на этот палец серебряное кольцо, которое инкрустировано камнями с холодными цветовыми оттенками. Серебро убивает всякий «тыкательный рефлекс».

Понятно, что золото в этом случае лучше не носить. Золото поможет лишь черным магам, которые хотят пробить чужую энергетику.

Золотое украшение, надетое на средний палец, поспособствует ускорению отработки кармических программ, которые уготованы вам на эту жизнь. Неприятности и проблемы посыплются на вас как из ведра, но зато потом все будет хорошо. Помните, что ускоренная отработка кармы обязательно сломает слабого человека, но сильного она способна сделать намного сильнее. Если нужно смягчить тяжесть кармических ударов или отстрочить их, то используйте серебро. Носить нужно, как вы уже поняли, на левой руке.

Безымянный палец связан с несколькими сферами: любовью и семьей, успехом среди людей. Чтобы достичь желаемого, используйте золото. Носите его на правой руке.

Мизинец правой руки тесно связан с такими качествами человека, как ум и умение договариваться с другими людьми. Золото в соединении с красным камнем поможет вам усилить свой коммерческий талант. Деньги не польются к вам рекой, но их точно будет больше. Хотите отдохнуть от всего? Наденьте серебряное кольцо или перстень на мизинец левой руки.

Вся правда про обручальные кольца

Обручальные кольца – это символ верности в браке. Когда молодые обмениваются кольцами, этим они фиксируют свое намерение «жить вместе в радости и горе и умереть в один день». Носят «обручалку» на безымянном пальце на правой руке.

Лучше всего купить золотые обручальные кольца. Золото делает мужа и жену более активными в браке. Оба работают над созиданием семьи, отношений. А вот серебро делает человека несколько пассивным, даже эгоистичным. Этот металл толкает человека на то, чтобы брать, ничего не отдавая взамен. Согласитесь, что это далеко не самый лучший вариант для долговременного развития отношений.