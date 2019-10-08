Как помыть микроволновку легко и быстро

Сгоревшее содержимое тарелки с едой внутри микроволновки нередко довольно трудно поддается очищению. Всё это может сопровождаться запахом гари и налетом жира. В этом материале Cosmo — несколько советов о том, как помыть микроволновку подручными средствами.
У некоторых СВЧ есть функция очистки паром, которая помогает легко устранить загрязнения без помощи дополнительных средств. Но если такой функции нет, очищать внутренности микроволновки придётся вручную. Наиболее эффективная очистка совмещает в себе оба способа: ты можешь сначала пропарить камеру микроволновки с одним из средств, а после тщательно удалить остатки грязи. Существует несколько лайфхаков, которые весьма экономичны и просты, что очень облегчает задачу мытья микроволновки в домашних условиях.
Для начала нужно понимать степень загрязнений и их качество: чем старее въевшаяся грязь, тем труднее будет устранить ее.
Вот что важно учитывать, приступая к мытью микроволновки в домашних условиях:
- Не откладывай мытье микроволновки, чем раньше приступишь к удалению загрязнения, тем быстрее и легче оно сойдет на нет.
- Всегда дожидайся полного остывания микроволновки и только потом прибегай к очистительным мерам.
- Перед мытьем выключи микроволновку из розетки.
- Не заливай микроволновку водой, используй тряпку, губку и вспомогательные средства для мытья.
Для того, чтобы избавиться от жира внутри микроволновки в домашних условиях, тебе понадобится:
- пищевая сода;
- уксус;
- лимонная кислота;
- цитрусовая кожура;
- ароматное мыло;
- спирт.
Самыми трудными из загрязнений являются жировые. Бороться с пятнами жира после подогрева еды или отмывать застаревший налет не так-то просто, но если применять специальные средства по борьбе с таким типом загрязнений, то можно легко и быстро вернуть чистоту микроволновой печи. Основные свойства описаны ниже.
Как быстро помыть микроволновку внутри от жира содой
Самый распространенный и бюджетный способ — помыть микроволновку при помощи соды.
Сода не только тщательно очищает саму поверхность, но и помогает избавиться от затхлого запаха.
- 2−3 столовые ложки соды разбавить небольшим количеством воды;
- смочи тряпку или губку в полученной кашице и протри ею внутреннюю поверхность печи;
- добавь в миску моющее средство для посуды (пару капель) и 1 столовую ложку соды, затем закрой микроволновку и пропарь камеру.
Как помыть микроволновку от жира уксусом
Уксус прекрасно нейтрализует неприятные запахи и устраняет даже самые стойкие жирные загрязнения. Для этого тебе понадобится яблочный или винный пищевой уксус.
- Разведи в 0,5 литра воды 50 грамм уксуса;
- протри внутренности микроволновки раствором 2 раза и затем насухо вытри чистой тряпкой;
- если печь имеет функцию пара, то раствор уксуса можно оставить в емкости и пропарить камеру.
Как помыть микроволновку лимонной кислотой
Лимонная кислота отлично справляется с жирными загрязнениями. Наноси ее в резиновых перчатках, чтобы не повредить верхний слой эпидермиса кистей.
- На 0,5 литра воды добавь 2−3 столовые ложки лимонной кислоты;
- смочи тряпку в подкисленной жидкости и протри внутренности микроволновой печи;
- для эффективного результата пропарь камеру печи с раствором лимонной кислоты и оставь ёмкость на ночь внутри печи.
Как помыть микроволновку внутри от жира при помощи цитрусовых корок, ароматного мыла и спирта
Кожура цитрусовых — природный абсорбент и мощное средство дезинфекции. Они быстро устраняют запахи и помогут вернуть свежесть микроволновой печи. Для этого замочи на ночь корки апельсина, лимона, лайма или других цитрусовых в теплой воде и приготовь натертое ароматное мыло на крупной терке и водный раствор спирта (можно заменить водкой).
- Протри водой, в которой были замочены цитрусовые корки, камеру микроволновки;
- пропарь камеру, оставив внутри емкость с цитрусовыми корками;
- проветри микроволновку 15−20 минут, а после промой смесью из натертой мыльной стружки, двух столовых ложек спирта и небольшого количества воды.