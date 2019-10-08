Как помыть микроволновку легко и быстро

У некоторых СВЧ есть функция очистки паром, которая помогает легко устранить загрязнения без помощи дополнительных средств. Но если такой функции нет, очищать внутренности микроволновки придётся вручную. Наиболее эффективная очистка совмещает в себе оба способа: ты можешь сначала пропарить камеру микроволновки с одним из средств, а после тщательно удалить остатки грязи. Существует несколько лайфхаков, которые весьма экономичны и просты, что очень облегчает задачу мытья микроволновки в домашних условиях.

Для начала нужно понимать степень загрязнений и их качество: чем старее въевшаяся грязь, тем труднее будет устранить ее.

Вот что важно учитывать, приступая к мытью микроволновки в домашних условиях:

Не откладывай мытье микроволновки, чем раньше приступишь к удалению загрязнения, тем быстрее и легче оно сойдет на нет. Всегда дожидайся полного остывания микроволновки и только потом прибегай к очистительным мерам. Перед мытьем выключи микроволновку из розетки. Не заливай микроволновку водой, используй тряпку, губку и вспомогательные средства для мытья.

Для того, чтобы избавиться от жира внутри микроволновки в домашних условиях, тебе понадобится:

пищевая сода;

уксус;

лимонная кислота;

цитрусовая кожура;

ароматное мыло;

спирт.

Как помыть микроволновку от жира в домашних условиях

Самыми трудными из загрязнений являются жировые. Бороться с пятнами жира после подогрева еды или отмывать застаревший налет не так-то просто, но если применять специальные средства по борьбе с таким типом загрязнений, то можно легко и быстро вернуть чистоту микроволновой печи. Основные свойства описаны ниже.

Как быстро помыть микроволновку внутри от жира содой

Самый распространенный и бюджетный способ — помыть микроволновку при помощи соды.

Сода не только тщательно очищает саму поверхность, но и помогает избавиться от затхлого запаха.

2−3 столовые ложки соды разбавить небольшим количеством воды;

смочи тряпку или губку в полученной кашице и протри ею внутреннюю поверхность печи;

добавь в миску моющее средство для посуды (пару капель) и 1 столовую ложку соды, затем закрой микроволновку и пропарь камеру.

Как помыть микроволновку от жира уксусом

Уксус прекрасно нейтрализует неприятные запахи и устраняет даже самые стойкие жирные загрязнения. Для этого тебе понадобится яблочный или винный пищевой уксус.

Разведи в 0,5 литра воды 50 грамм уксуса;

протри внутренности микроволновки раствором 2 раза и затем насухо вытри чистой тряпкой;

если печь имеет функцию пара, то раствор уксуса можно оставить в емкости и пропарить камеру.

Как помыть микроволновку лимонной кислотой

Лимонная кислота отлично справляется с жирными загрязнениями. Наноси ее в резиновых перчатках, чтобы не повредить верхний слой эпидермиса кистей.

На 0,5 литра воды добавь 2−3 столовые ложки лимонной кислоты;

смочи тряпку в подкисленной жидкости и протри внутренности микроволновой печи;

для эффективного результата пропарь камеру печи с раствором лимонной кислоты и оставь ёмкость на ночь внутри печи.

Как помыть микроволновку внутри от жира при помощи цитрусовых корок, ароматного мыла и спирта

Кожура цитрусовых — природный абсорбент и мощное средство дезинфекции. Они быстро устраняют запахи и помогут вернуть свежесть микроволновой печи. Для этого замочи на ночь корки апельсина, лимона, лайма или других цитрусовых в теплой воде и приготовь натертое ароматное мыло на крупной терке и водный раствор спирта (можно заменить водкой).