Вт, 8.10.2019
  • Krasotka
  • Как помыть микроволновку легко и быстро

Как помыть микроволновку легко и быстро

Микроволновка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Murat Subatli / PantherMedia / Murat Subatli

Сгоревшее содержимое тарелки с едой внутри микроволновки нередко довольно трудно поддается очищению. Всё это может сопровождаться запахом гари и налетом жира. В этом материале Cosmo — несколько советов о том, как помыть микроволновку подручными средствами.

У некоторых СВЧ есть функция очистки паром, которая помогает легко устранить загрязнения без помощи дополнительных средств. Но если такой функции нет, очищать внутренности микроволновки придётся вручную. Наиболее эффективная очистка совмещает в себе оба способа: ты можешь сначала пропарить камеру микроволновки с одним из средств, а после тщательно удалить остатки грязи. Существует несколько лайфхаков, которые весьма экономичны и просты, что очень облегчает задачу мытья микроволновки в домашних условиях.

Для начала нужно понимать степень загрязнений и их качество: чем старее въевшаяся грязь, тем труднее будет устранить ее.

Вот что важно учитывать, приступая к мытью микроволновки в домашних условиях:

  1. Не откладывай мытье микроволновки, чем раньше приступишь к удалению загрязнения, тем быстрее и легче оно сойдет на нет.
  2. Всегда дожидайся полного остывания микроволновки и только потом прибегай к очистительным мерам.
  3. Перед мытьем выключи микроволновку из розетки.
  4. Не заливай микроволновку водой, используй тряпку, губку и вспомогательные средства для мытья.

Для того, чтобы избавиться от жира внутри микроволновки в домашних условиях, тебе понадобится:

  • пищевая сода;
  • уксус;
  • лимонная кислота;
  • цитрусовая кожура;
  • ароматное мыло;
  • спирт.
Как помыть микроволновку от жира в домашних условиях

Самыми трудными из загрязнений являются жировые. Бороться с пятнами жира после подогрева еды или отмывать застаревший налет не так-то просто, но если применять специальные средства по борьбе с таким типом загрязнений, то можно легко и быстро вернуть чистоту микроволновой печи. Основные свойства описаны ниже.

Как быстро помыть микроволновку внутри от жира содой

Самый распространенный и бюджетный способ — помыть микроволновку при помощи соды.

Сода не только тщательно очищает саму поверхность, но и помогает избавиться от затхлого запаха.

  • 2−3 столовые ложки соды разбавить небольшим количеством воды;
  • смочи тряпку или губку в полученной кашице и протри ею внутреннюю поверхность печи;
  • добавь в миску моющее средство для посуды (пару капель) и 1 столовую ложку соды, затем закрой микроволновку и пропарь камеру.

Как помыть микроволновку от жира уксусом

Уксус прекрасно нейтрализует неприятные запахи и устраняет даже самые стойкие жирные загрязнения. Для этого тебе понадобится яблочный или винный пищевой уксус.

  • Разведи в 0,5 литра воды 50 грамм уксуса;
  • протри внутренности микроволновки раствором 2 раза и затем насухо вытри чистой тряпкой;
  • если печь имеет функцию пара, то раствор уксуса можно оставить в емкости и пропарить камеру.

Как помыть микроволновку лимонной кислотой

Лимонная кислота отлично справляется с жирными загрязнениями. Наноси ее в резиновых перчатках, чтобы не повредить верхний слой эпидермиса кистей.

  • На 0,5 литра воды добавь 2−3 столовые ложки лимонной кислоты;
  • смочи тряпку в подкисленной жидкости и протри внутренности микроволновой печи;
  • для эффективного результата пропарь камеру печи с раствором лимонной кислоты и оставь ёмкость на ночь внутри печи.

Как помыть микроволновку внутри от жира при помощи цитрусовых корок, ароматного мыла и спирта

Кожура цитрусовых — природный абсорбент и мощное средство дезинфекции. Они быстро устраняют запахи и помогут вернуть свежесть микроволновой печи. Для этого замочи на ночь корки апельсина, лимона, лайма или других цитрусовых в теплой воде и приготовь натертое ароматное мыло на крупной терке и водный раствор спирта (можно заменить водкой).

  • Протри водой, в которой были замочены цитрусовые корки, камеру микроволновки;
  • пропарь камеру, оставив внутри емкость с цитрусовыми корками;
  • проветри микроволновку 15−20 минут, а после промой смесью из натертой мыльной стружки, двух столовых ложек спирта и небольшого количества воды.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ