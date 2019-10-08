Секс города берет! Диана Шурыгина обнажила грудь на селфи

20-летняя Диана Шурыгина вызвала ажиотаж у своих поклонников. Звезда скандальных ток-шоу поделилась пикантным снимком, для которого позировала в белье, пишет Cosmo.
Блондинка позировала в ванной. Диана запечатлена в лаконичном белом наряде — трусиках и футболке. Шурыгина подняла футболку вверх, обнажив грудь и стройную фигуру. Блогер поспешила зарисовать сосок в фоторедакторе.
Девушка также записала видеоролик, снявшись с белом белье. Она уточнила, что легла спать пораньше, чтобы побыстрее приступить к делам. Диана рассказала, что видела интересный сон, где была в положении. «Мне приснилось, что я беременна, и ходила с таким животом», — отметила Диана.
Подписчики бурно отреагировали на откровения и пикантные кадры Шурыгиной. Некоторые предположили, что она задумалась над пополнением в семье.
Шурыгина также поделилась советами, как сделать красивую ленту в Instagram. Она уверена, что страница в соцсети — это «одежка», по которой человека встречают и оценивают. Диана порекомендовала найти свои «рабочие стороны», использовать один-два фильтра, чтобы снимки были в одном стиле, и не публиковать кадры без людей.
«Необязательно на фото должно быть чье-то лицо или тело, но кусочек человека лучше вместить. Еще один секрет — фото без человека всегда набирают меньше лайков, чем с», — разоткровенничалась звезда.