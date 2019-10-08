Секс города берет! Диана Шурыгина обнажила грудь на селфи

Блондинка позировала в ванной. Диана запечатлена в лаконичном белом наряде — трусиках и футболке. Шурыгина подняла футболку вверх, обнажив грудь и стройную фигуру. Блогер поспешила зарисовать сосок в фоторедакторе.

Диана Шурыгина сделала пикантное селфи instagram.com/shurygina_vlog/

Девушка также записала видеоролик, снявшись с белом белье. Она уточнила, что легла спать пораньше, чтобы побыстрее приступить к делам. Диана рассказала, что видела интересный сон, где была в положении. «Мне приснилось, что я беременна, и ходила с таким животом», — отметила Диана.

Подписчики бурно отреагировали на откровения и пикантные кадры Шурыгиной. Некоторые предположили, что она задумалась над пополнением в семье.

Диана Шурыгина любит оголяться перед камерой instagram.com/shurygina_vlog/

Шурыгина также поделилась советами, как сделать красивую ленту в Instagram. Она уверена, что страница в соцсети — это «одежка», по которой человека встречают и оценивают. Диана порекомендовала найти свои «рабочие стороны», использовать один-два фильтра, чтобы снимки были в одном стиле, и не публиковать кадры без людей.