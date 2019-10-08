Не только лимон и имбирь: какие продукты нужно включить в рацион осенью

Болгарский перец

На самом деле, в нем больше витамина С, чем в лимоне, поэтому он здорово укрепляет иммунитет. Овощ — надежный источник бета каротина, который отвечает за здоровье и гладкость кожи.

Красная рыба

Сырой, копченой, на гриле или на пару — полезна в любом виде (кроме жареной). Дело не только в большом cодержании Omega-3, но и в витамине D, которого очень не хватает в холодном сезоне (мы не можем получать его естественным путем).

Бонус — она благоприятно влияет на работу мозга (соображать будешь быстрее, что тоже приятно — осенью это тяжело дается, особенно по утрам).

Миндаль

Тут главную роль играет витамин Е, который помогает организму бороться с бактериями и вирусами. Если будешь есть орехи в перекус, меньше шансов, что подхватишь простуду — осенью в воздухе больше вирусов, особенно в транспорте. Но не увлекайся - миндаль очень калорийный.

Пряности

Это не только классный способ разнообразить вкус привычных блюд. По сути, любая натуральная пряности — природный БАД, у которого есть масса целебных свойств. Щедро добавляй их в осенние блюда: куркуму — к картошке, лавровый лист — в суп, корицу — в десерты и кофе, орегано, петрушку и сельдерей — к горячему и салатам.

Ты заметишь, как улучшится настроение, повысится иммунитет. Если заболела, такие блюда остановят воспалительные процессы в организме.

Гранат

В нем — целое комбо из 6 полезных аминокислот (поэтому он может заменить мясо вегетарианцам). В нем масса других полезных веществ: магний, калий, натрий, марганец, железо — вся таблица Менделеева для красоты, хорошего самочувствия и блеска в глазах.

Без витамина С тоже никуда — если чувствуешь, что заболела, выпей стакан гранатового сока (но свежевыжатого!). Простимулируешь организм, сняв воспалительные процессы и первые симптомы простуды.

Тыква

Скоро Хэллоуин — отличный повод готовить из нее закуски, горячее и десерты (а шкурку оставить для декора). Если говорить серьезно, то она снабжает организм энергией, которой так не хватает осенью. Витамин К нормализует обмен веществ — получится мини-детокс после отпускных «грехов».

Альфа- и бета-каротин поддержать имунную систему. Если много нервничаешь — во многих сферах начался высокий сезон — сделай смузи: сок и мякоть смешай с двумя ложками меда, раздражение как рукой снимет.

Хурма