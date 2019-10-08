Вт, 8.10.2019
  • Krasotka
  • Пять обладательниц женских имен, которые чаще всего становятся любовницами

Пять обладательниц женских имен, которые чаще всего становятся любовницами

Женщина. Иллюстративное фото

ФОТО: Anna Omelchenko / PantherMedia / Anna Omelchenko

И о свадьбе с белым платьем они могут только мечтать, уверяет lisa.ru.

Анна

Обладательницы этого имени отличаются сильным, волевым характером. Ради достижения своих целей Анна не остановится ни перед чем. Если ей нравится мужчина, она будет добиваться его расположения, даже если у него есть семья.

Яна

Носительницы этого имени, как правило, очень эгоистичны. Даже если они понимают, что роман с женатым мужчиной — это неправильно, ничто их не остановит. Они готовы поступиться принципами ради своего счастья.

Анастасия

Некоторая инфантильность обладательниц этого имени часто не дает им сформировать для себя четкие границы дозволенного. Романы с женатыми мужчинами для них — не редкость. Просто они не до конца осознают всех возможных последствий и до последнего думают только о любви и романтике.

Алла

Алла — имя роковых, своенравных и непобедимых женщин. Романы с женатыми мужчинами для них — временный этап. Тем не менее, они упорно и методично будут добиваться похода в ЗАГС и не остановятся, пока не достигнут желаемого (даже если все это было лишь ради игры).

Юлия

Девушки с именем Юлия хотят любви и романтики, но часто выбирают не тех мужчин. При этом они будут держаться за отношения до последнего и делать все, чтобы не допустить разрыва (даже если знают, что их избранник женат).

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ