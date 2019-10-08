Шесть простых способов сохранить грудь молодой, упругой и красивой надолго

По мнению журнала «Домашний Очаг», это страшная несправедливость, с которой обязательно нужно бороться. Вот шесть действенных средств, с помощью которых можно надолго сохранить молодость, упругость и красоту груди.

Увлажняйте

Самый действенный способ сохранить грудь упругой — давать ей достаточно увлажнения. Именно грудь страдает больше всего от колебаний веса, ведь она состоит в том числе из жировой ткани и первой отзывается на наши попытки сбросить или набрать килограммы. Не забывайте ежедневно пользоваться каким-либо увлажняющим средством, например, кокосовым маслом.

Поддерживайте

Вы, разумеется, знаете, что во время занятий спортом грудь надо поддерживать с помощью хорошего спортивного бюстгальтера. Но правда в том, что помощь нужна груди и в остальное время. Подберите по‑настоящему хороший бюстгальтер, который будет бережно поддерживать вашу грудь в течение всего дня, предохраняя от появления растяжек и раннего обвисания.

Проверяйте

Ежемесячная самопроверка груди — лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья и красоты, серьезно. Сразу после месячных обязательно проводите самоосмотр и непременно обращайтесь к врачу, если обнаружите что-то необычное. Пальпируйте ваши молочные железы в направлении сверху вниз, из стороны в сторону и спереди назад и обращайте внимание на такие проявления, как выпуклости или углубления, сыпь, изменения размера или формы сосков.

Тренируйтесь

Да, груди не содержат мышечной ткани и потому их невозможно «накачать», но если у вас хорошо развиты грудные мышцы и плечевой пояс, ваша грудь будет выглядеть лучше — просто за счет мышечной поддержки. Так что не пренебрегайте тренировками!

Следите за осанкой

Серьезно, чем прямее вы держите спинку, тем более высокой кажется ваша грудь. Не говоря уже о том, что хорошая осанка — это просто красиво. Ну, и полезно, в том числе и для фигуры: удерживая позвоночник ровно, мы напрягаем довольно большую группу мышц, в том числе — брюшного пресса. Держите спинку!

Защищайте от солнца