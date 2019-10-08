Вт, 8.10.2019
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  • Просто тает во рту! Вкусный торт без выпечки

Просто тает во рту! Вкусный торт без выпечки
Видео-рецепт

Торт, который не надо печь.

ФОТО: скриншот видео

Многие желают знать рецепт торта, не требующего много времени для приготовления. Такой рецепт предлагает сайт hlebosoul.ru.

Обычно большую часть времени занимает выпекание коржей. Но в этом рецепте можно обойтись без привычных и столь утомительных действий с коржами.

Торт получается очень вкусный и достоин вашего внимания.

Крем

Яйца – три штуки

Сахар - один стакан

Ванилин – 15 граммов

Молоко – 1,5 стакана

Сливочное масло – 150 граммов

Банан - два банана.

Для приготовления крема в глубокой посудине взбиваем яйца, сахар и ванилин. Затем добавляем молоко и ставим на медленный огонь. Доводим до кипения, постоянно помешивая. Добавляем сливочное масло и перемешиваем.

Промазываем форму остывшим кремом и выкладываем печенье. Печенье можно использовать любое. Укладываем печенье плотно друг к другу и промазываем слои обильно кремом. Между слоями печенья выкладываем слои с нарезанными дольками банана. Тоже смазываем кремом. Последний слой делаем из печенья. Верхушку можно украсить шоколадом. Ставим на ночь в холодильник, чтобы торт пропитался. И все!

Торт получается очень нежным и легким. Все продукты для его приготовления можно найти у себя в холодильнике. Вам потребуется меньше часа для взбивания крема и смазывания слоев. Попробуйте сами.

Приятного аппетита и просмотра!

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