Просто тает во рту! Вкусный торт без выпечки

Обычно большую часть времени занимает выпекание коржей. Но в этом рецепте можно обойтись без привычных и столь утомительных действий с коржами.

Торт получается очень вкусный и достоин вашего внимания.

Крем

Яйца – три штуки

Сахар - один стакан

Ванилин – 15 граммов

Молоко – 1,5 стакана

Сливочное масло – 150 граммов

Банан - два банана.

Для приготовления крема в глубокой посудине взбиваем яйца, сахар и ванилин. Затем добавляем молоко и ставим на медленный огонь. Доводим до кипения, постоянно помешивая. Добавляем сливочное масло и перемешиваем.

Промазываем форму остывшим кремом и выкладываем печенье. Печенье можно использовать любое. Укладываем печенье плотно друг к другу и промазываем слои обильно кремом. Между слоями печенья выкладываем слои с нарезанными дольками банана. Тоже смазываем кремом. Последний слой делаем из печенья. Верхушку можно украсить шоколадом. Ставим на ночь в холодильник, чтобы торт пропитался. И все!

Торт получается очень нежным и легким. Все продукты для его приготовления можно найти у себя в холодильнике. Вам потребуется меньше часа для взбивания крема и смазывания слоев. Попробуйте сами.