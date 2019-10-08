Просто тает во рту! Вкусный торт без выпечки
Многие желают знать рецепт торта, не требующего много времени для приготовления. Такой рецепт предлагает сайт hlebosoul.ru.
Обычно большую часть времени занимает выпекание коржей. Но в этом рецепте можно обойтись без привычных и столь утомительных действий с коржами.
Торт получается очень вкусный и достоин вашего внимания.
Крем
Яйца – три штуки
Сахар - один стакан
Ванилин – 15 граммов
Молоко – 1,5 стакана
Сливочное масло – 150 граммов
Банан - два банана.
Для приготовления крема в глубокой посудине взбиваем яйца, сахар и ванилин. Затем добавляем молоко и ставим на медленный огонь. Доводим до кипения, постоянно помешивая. Добавляем сливочное масло и перемешиваем.
Промазываем форму остывшим кремом и выкладываем печенье. Печенье можно использовать любое. Укладываем печенье плотно друг к другу и промазываем слои обильно кремом. Между слоями печенья выкладываем слои с нарезанными дольками банана. Тоже смазываем кремом. Последний слой делаем из печенья. Верхушку можно украсить шоколадом. Ставим на ночь в холодильник, чтобы торт пропитался. И все!
Торт получается очень нежным и легким. Все продукты для его приготовления можно найти у себя в холодильнике. Вам потребуется меньше часа для взбивания крема и смазывания слоев. Попробуйте сами.
Приятного аппетита и просмотра!