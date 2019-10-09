Как знак Зодиака женщины влияет на ее отношения с мужчиной

Львицы знают себе цену. Они являются прекрасными спутницами, потому что могут украсить любого мужчину, став для него всем — и союзницей, и любовницей, и подругой. Они не терпят пренебрежительного поведения мужчин, поэтому сразу уходят от таких.

Женщина-Дева

Девы очень самодостаточны и предпочитают выбирать себе спутника жизни самостоятельно. Они обладают каким-то особым магнетизмом, который невозможно игнорировать. Вероятно, это связано с тем, что они очень хорошо понимают мужчин.

Девы относят к людям с самым сильным характером, поэтому изменить такую даму будет невозможно. Ее можно только принять вместе со всей ее властностью, принципиальностью и любовью к порядку. Такой женщине нужно соответствовать, и если мужчине хотя бы отчасти это удалось, то она не оставит его никогда.

Женщина-Весы

Женщины-Весы привлекают к себе очень много мужского внимания своей харизмой, красотой, легкостью. Весы идеально сочетаются практически с любым мужчиной, но вот из мужчин Весам подходят не все. В бесконечном потоке ухажеров бывает непросто найти того единственного, поэтому им необходима помощь любовных талисманов.

Весы — хорошие жены, с ними не бывает скучно. Они завораживают своей красотой и добротой. Этих женщин сложно обидеть, но если это случится, то обиду они не забудут: не потому, что злопамятны, а потому, что любят жить в полной гармонии и доверии.

Женщина-Скорпион

Если дама, рожденная под этим знаком, встретила свой идеал, то точно никуда не отпустит такой подарок судьбы. Скорпионы относятся к одним из самых мстительных знаков Зодиака, поэтому с ними очень сложно ужиться, если есть какие-то разногласия или проблемы. Эти женщины могут сделать жизнь мужчины раем, а могут превратить ее в сущий кошмар.

Скорпионы — одни из самых заботливых дам. В конфликтных ситуациях они пытаются всегда трезво мыслить, потому что не хотят серьезных проблем. Мужчинам импонирует то, что женщины этого Знака в целом пытаются идти на компромисс. У них сильный характер, который не поддается изменению, но который нетрудно понять.

Женщина-Стрелец

Стрельцы очень влюбчивы. Эти дамы постоянно разбивают мужские сердца, потому что нуждаются в свободе и ненавидят обязательства. Найти мужчину мечты для них несложно, поэтому главное — это проверить любовную совместимость заранее, чтобы потом не разочароваться из-за чрезмерно быстрого выбора спутника жизни.

Стрельца ни в коем случае нельзя ограничивать. Женщинам этого знака требуются понимающие мужчины, которые не будут навязывать им свою точку зрения или образ жизни. Стрельцы избегают импульсивных поступков в любви, не спешат под венец. Для них немного важнее найти себя в жизни, обеспечить себя финансово.

Женщина-Козерог

Это преданные женщины, которые ищут идеального мужчину для того, чтобы создать с ним прочный союз. Проблема в том, что Козероги крайне недоверчивы и очень медленно проникаются доверием к мужчинам. Заговоры и обряды на счастливое замужество помогут представительницам данного Знака преуспеть в поисках любви.

На бесполезные и мимолетные романы Козероги предпочитают не тратить время. Этих дам нужно долго завоевывать, и Козероги всегда выбирают самого смелого, настойчивого и целеустремленного мужчину. Именно поэтому в браке они очень успешны и счастливы.

Женщина-Водолей

У Водолеев очень непростой характер. Они часто просто дружат с мужчинами, хотя те воспринимают это как намек на возможность романтических отношений. Создается впечатление, что Водолеи просто играют с ними, заставляя ревновать. Это не так, потому что они умеют любить, могут быть нежными.

Они просто ждут своего возлюбленного, не размениваясь на тех, кто только кажется идеальным. Представительницы этого знака иногда даже теряют веру в себя, так как им трудно угодить в плане отношений. Тут им на помощь придут аффирмации на счастье в любви.

Женщина-Рыбы

Рыбы нередко бывают застенчивыми и робкими, хотя в обществе пытаются отыгрывать роль самостоятельной и самодостаточной дамы с ледяным сердцем. Это очень романтичные и любящие люди, которым нужен тот, кто с радостью оценит все их любовные порывы.