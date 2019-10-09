Гороскоп соблазнения: как покорить любого мужчину по знаку Зодиака

Рак

Всем дамам, рожденным под знаком Рака, требуется щедрый мужчина, который поможет создать семью или станет близким другом, опорой. Это нужно не потому, что вы бедны или не можете сами заработать. Это вам нужно для того, чтобы доверять мужчине полностью. Любой мужчина стать вашим не сможет, пока вы не начнете давать шансы всем, кто щедр не только материально, но и духовно. Цените еще больше тех, кто отдает вам нечто большее, чем деньги — время.

Если вы ищете, как соблазнить мужчину-Рака, то тут никаких подводных камней и супер секретов нет. Нужно лишь показать ему свое восхищение. Не всем дамам сделать это просто, особенно Огненным Львицам, Стрельцам и Овнам. Постарайтесь сделать так. Чтобы он как можно скорее понял, что вы та самая, о которой он мечтал. Соответствуйте его ожиданиям, тогда он влюбится до беспамятства.

Лев

Львицам завладеть мужчиной несложно, однако, не нужно пытаться менять их изнутри, когда вы получаете их сердца. Сначала вы отдаете всю себя, а потом говорите им, что делать. Многие ваши советы хороши, но мужчины — это не пластилин, из которого можно лепить что угодно. Построить серьезные отношения с вами попросту невозможно, когда вы начинаете менять мужчин под себя полностью, а потом удивляетесь, что всё не так, как было раньше.

Мужчины-Львы — это те, кто хочет быть главными и самыми важными в вашей жизни. Они терпеливы и умеют ухаживать, поэтому рядом с ними нужно быть просто слабыми девочками, а не сильными и воинственными дамами. Не то чтобы они вас будут бояться, просто им не хочется соперничества. Сам факт того, что женщина может ими управлять, приводит Львов в бешенство. Немножко восхищения, комплиментов и всё получится.

Дева

Женщины, рожденные под этим знаком, очень своенравны. Привлечь желаемое в свою жизнь вам не сложно, однако, если дело доходит до любви, то вы создаете в голове какой-то образ, а потом ищете не идеального кандидата, а подбираете мужчину, словно по шаблону. Вам нужно уйти от идеалов, научиться давать шанс любому, кто обратит на вас внимание, потому что вас воспринимают как самодостаточных женщин и одних из самых неприступных.

Мужчины-Девы — это оплот сомнений и постоянных переживаний, поэтому для долгосрочных отношений такие мужчины выбирают женщин, которые бы делали их жизнь как можно более умеренной, приятной. Если вы капризничаете — он найдет другую. Если вы ветрены — он найдет другую. Ему нужна та, которая позволит ему спать спокойно. Желательно, чтобы ваши увлечения совпадали. Универсальный совет — давайте таким мужчинам повод доверять вам и не одевайтесь вульгарно, не флиртуйте с другими.

Весы