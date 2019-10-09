Анна Семенович потратила на шопинг десятки тысяч евро

«Купила много обуви, платьев осенне-зимнего сезона, а также шикарную сумку от итальянского бренда Valentino (2 020 евро), — поделилась со «СтарХитом» Семенович. — Еще не смогла пройти мимо бутика Dolce & Gabbana и стала обладательницей экстравагантной леопардовой шляпы (313 евро), которую сразу же и надела. Покупки обошлись в кругленькую сумму — около одного миллиона рублей (примерно 15 000 евро). Люблю Лондон еще и за то, что там легко найти вещи на большую грудь, с чем возникают проблемы в Риме и Милане».