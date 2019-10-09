Ср, 9.10.2019

Алика Смехова раскрыла секрет сохранения молодости

Алика Смехова

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Минувшей весной актриса Алика Смехова отпраздновала 51-летие. Нельзя не заметить, что знаменитость выглядит намного моложе многих свих сверстниц. Сегодня, 8 октября, звезда рассказала, как ей это удается, пишут Дни.ру.

Как оказалось, секрет кроется в правильном уходе за кожей. Алика Смехова доверяет лицо только опытным косметологам.

Смехова много гастролирует и снимается, поэтому ее кожа часто страдает от внешних воздействий. Перелеты, переезды с места на место, постоянные недосыпы, неправильное питание в дороге – все это не лучшим образом сказывается на внешности артистки. Поэтому раз в год Алика Смехова проходит курс коллагенотерапии.

Одного курса хватает, чтобы сохранить свежесть и упругость кожи на много месяцев. Более того, после процедуры начинает вырабатываться собственный коллаген, а ведь после 50 лет у женщин полностью прекращается процесс выработки коллагена третьего типа, который доставляет к коже влагу, делая ее бархатистой.

После лицо буквально сияет, а кожа становится гладкой и эластичной,

– пишет Алика Смехова в личном Instagram.

Подписчики отметили, что процедура, судя по всему, очень эффективная, так как артистка выглядит намного моложе своих лет. Реальный возраст Алики Смеховой угадать очень сложно.

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