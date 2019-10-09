Сколько времени можно проводить ребенку за гаджетами: ответ психолога

Сколько времени можно проводить ребенку за гаджетами и почему дети так любят с ними играть, рассказала детский психолог Катерина Галянт во время пресс-конференции по психическому здоровью. Сегодня.Lifestyle там побывали и выделили главные советы эксперта для родителей.

По ее словам, если у ребенка идет большой перевес в сторону гаджета вместо реальных игр, тогда родителям стоит быстро на это реагировать. Это вредит развитию ребенка в любом возрасте, поясняет психолог. Поэтому стоит контролировать времяпрепровождение вашего чада за мультфильмами и онлайн-играми.

Детям до трех лет вообще не рекомендуется смотреть мультфильмы, а после трех – проводить за экраном не более 20 минут. В реалиях нашего времени это кажется слишком строго, но специалист пояснила, чем увлечение гаджетами у детей может грозить их развитию.

Сенсорная интеграция очень важна. Когда ребенок рождается, то начинает воспринимать мир через ощущения – вкус, зрительный анализатор, осязательные ощущения. После чего у ребенка формируется определенная реакция и эмоции на эти ощущения. А современные мультфильмы, создавать которые помогают психологи, включат одновременно все эти анализаторы, чтобы ребенок одновременно получил в все эти эмоции,

– рассказала Катерина.

По ее словам, в реальном мире ребенку необходимо приложить очень много усилий, чтобы получить столько удовольствия и ощущений от включения всех этих анализаторов: понять, какая игрушка ему нравиться, как с ней поиграться, нужно кого-то пригласить поиграть с тобой. А включая ребенку мультфильм или игру, ему больше ничего делать не нужно.

Что же происходит на психологическом и физиологическом уровне ребенка в этот момент? Он не взаимодействует с реальным миром, у него нет к этому никакого стимула, а соответственно и не может получать удовольствия, поясняет психолог и отмечает, что в этом возрасте взаимодействие ребенка с реальным миром делается именно ради удовольствия.

Требуя мультфильма от родителей, ребенок как бы призывает, дайте мне удовольствие и забудьте обо мне. И это понятно, ведь ему не нужно никуда бежать, никого искать для компании, никаких игрушек,

– рассказала Галянт.

Специалист отметила, что это очень часто приводит к тому, что дети в возрасте трех лет еще не разговаривают.

И тут родители должны понимать, что умение разговаривать, это навык, который возникает, когда в нем есть необходимость. А если ребенок только видит перед собой экран, то ему и разговаривать не за чем и не с ким,

– подытожила психолог.