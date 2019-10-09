Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма

Гоар Аветисян считается одним из самых высокооплачиваемых современных визажистов. 26-летней девушке удается любую клиентку превратить в роскошную диву, похожую на Ким Кардашьян.

Аветисян начала увлекаться визажем, когда училась на экономическом факультете РАНХиГС. По окончании вуза она забросила диплом и полностью посвятила себя искусству макияжа.

Сегодня у Гоар есть личная студия, также она дает мастер-классы в разных уголках планеты. Единственное, что омрачает успех — несовершенства фигуры. В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.

На странице в социальной сети визажист показала результат. Снимок слева был сделан примерно пару лет назад, а справа — на днях. «Минус 43 кг, поскорее бы еще минус 30», — гласит подпись к публикации.

Поклонники восхищаются силой воли кумира. «Это такая мотивация для многих женщин», «Просто обалдеть», — пишут в комментариях визажисту.

Гоар рассказала, что много лет страдала от лишнего веса. Однако примерно два года назад взяла себя в руки. «Первые 10 кг ушли за десять дней, когда начала ограничивать себя в калориях и в лишних углеводах», — делилась мастер.

Также Аветисян ограничила употребление жирной пищи, отказалась от фастфуда и сладких газированных напитков. Она старается в большом количестве есть продукты, которые богаты клетчаткой: фрукты и овощи.

Тем не менее многие до сих пор критикуют Гоар. «Зачем вы пишете мне гадости? Ведь жизнь прекрасна, и я хочу наслаждаться каждой секундой. Почему многие настолько пессимистичны? Видят только недостатки в других и не умеют радоваться?» — рассуждала звезда мейкапа в одном из постов.

Год назад Аветисян расторгла брак с бизнесменом Вагиком Мартиросяном. Они поженились в 2016-м, но не смогли сохранить отношения, так как у них были разные пути. «Это было обоюдное решение, мы поняли, что живем по отдельности во всех смыслах этого слова… Когда в семье только дружба — это не семья», — признавалась девушка.