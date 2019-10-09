Пальчики оближешь! Готовим пиццу пепперони дома за полчаса

Способ приготовления

В чашу блендера добавьте муку, воду, дрожжи и соль. Взбейте в течение двух минут, накройте полотенцем, отставьте в сторону.

Приготовьте соус: протертые томаты переложите в сотейник, добавьте туда же зелень, немного сахара и соли. Отправьте нагреваться на плиту на три-четыре минуты.

Тем временем нарежьте колбасу кружочками, тонко порежьте лук, томаты черри - пополам, все смешайте.

Снимите соус с огня и дайте остыть.

Разделите тесто на две части и раскатайте каждую в тонкую лепешку диаметром 25 см на присыпанном мукой столе.

Переложите тесто на противень, обмажьте всю поверхность приготовленным соусом. Сверху выложите начинку.