Ср, 9.10.2019
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  • Пальчики оближешь! Готовим пиццу пепперони дома за полчаса

Пальчики оближешь! Готовим пиццу пепперони дома за полчаса
Видео-рецепт

Пицца. Фото иллюстративное

ФОТО: Yuliya Trukhan / PantherMedia / Yuliya Trukhan

Хотите сделать дома такую пиццу, которую не стыдно и итальянцам предложить? «Домашний Очаг» рассказывает обо всех секретах приготовления вкуснейшей пепперони!

Время подготовки - 20 минут

Время приготовления - десять минут

Общее время приготовления - полчаса

Тесто быстрой пиццы
Мука125 граммов
Вода85 миллилитров
Дрожжипять граммов
Сольдве щепотки
Сахародна чайная ложка
Для начинки
колбаса пепперони100 граммов
протертые томаты в собственном соку80 миллилитров
тертый сыр100 граммов
Зеленьодин пучок
Шампиньоныдва гриба
Красный лукодна головка
Помидоры черришесть штук
Чеснокдва зубчика
 
Рецепт пиццы за 30 минут
 
Способ приготовления

  1. В чашу блендера добавьте муку, воду, дрожжи и соль. Взбейте в течение двух минут, накройте полотенцем, отставьте в сторону.

  2. Приготовьте соус: протертые томаты переложите в сотейник, добавьте туда же зелень, немного сахара и соли. Отправьте нагреваться на плиту на три-четыре минуты.

  3. Тем временем нарежьте колбасу кружочками, тонко порежьте лук, томаты черри - пополам, все смешайте.

  4. Снимите соус с огня и дайте остыть.

  5. Разделите тесто на две части и раскатайте каждую в тонкую лепешку диаметром 25 см на присыпанном мукой столе.

  6. Переложите тесто на противень, обмажьте всю поверхность приготовленным соусом. Сверху выложите начинку.

  7. Разогрейте духовку до 200 градусов, отправьте туда пиццу на десять минут.

Готовую пиццу пепперони разрежьте на кусочки и поскорее подавайте на стол!

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