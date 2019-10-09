Пальчики оближешь! Готовим пиццу пепперони дома за полчаса
Хотите сделать дома такую пиццу, которую не стыдно и итальянцам предложить? «Домашний Очаг» рассказывает обо всех секретах приготовления вкуснейшей пепперони!
Время приготовления - десять минут
Общее время приготовления - полчаса
|Мука
|125 граммов
|Вода
|85 миллилитров
|Дрожжи
|пять граммов
|Соль
|две щепотки
|Сахар
|одна чайная ложка
|колбаса пепперони
|100 граммов
|протертые томаты в собственном соку
|80 миллилитров
|тертый сыр
|100 граммов
|Зелень
|один пучок
|Шампиньоны
|два гриба
|Красный лук
|одна головка
|Помидоры черри
|шесть штук
|Чеснок
|два зубчика
В чашу блендера добавьте муку, воду, дрожжи и соль. Взбейте в течение двух минут, накройте полотенцем, отставьте в сторону.
Приготовьте соус: протертые томаты переложите в сотейник, добавьте туда же зелень, немного сахара и соли. Отправьте нагреваться на плиту на три-четыре минуты.
Тем временем нарежьте колбасу кружочками, тонко порежьте лук, томаты черри - пополам, все смешайте.
Снимите соус с огня и дайте остыть.
Разделите тесто на две части и раскатайте каждую в тонкую лепешку диаметром 25 см на присыпанном мукой столе.
Переложите тесто на противень, обмажьте всю поверхность приготовленным соусом. Сверху выложите начинку.
Разогрейте духовку до 200 градусов, отправьте туда пиццу на десять минут.
Готовую пиццу пепперони разрежьте на кусочки и поскорее подавайте на стол!