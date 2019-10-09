Давай, до свидания: как расстаться с неподходящим мужчиной

Что может быть проще, чем сказать мужчине, что вы больше не хотите быть рядом с ним? Но когда речь идет о токсичных отношениях, расставание превращается в сложный процесс, утверждает журнал «Лиза».
Токсичные отношения сродни энергетическому вампиризму. Суть этих отношений проста и понятна — рядом с тобой находится человек, получающий удовольствие от того, что выводит тебя из себя, делает больно, обижает, унижает, всячески портит настроение, зачастую ведет себя агрессивно по отношению к тебе и получает за твой счет энергию.
Признаки токсичных отношений:
- партнер не слышит твои желания;
- доминирует в своих потребностях;
- не уважает;
- контролирует тебя;
- оскорбляет;
- обвиняет;
- манипулирует;
- угрожает;
- отказывается от сотрудничества;
- избегает контакта;
- игнорирует просьбы;
- перекладывает ответственность;
- уходит от решения семейных вопросов.
Что же получаешь ты на месте жертвы? Только негатив, но при этом отношения почему-то продолжаются. И вместо того, чтобы выйти из зоны контакта с агрессором, жертва, как ни странно, начинает к нему привязываться.
Это явление, когда жертва начинает тянуться к своему мучителю, хорошо изучено и получило название — «синдром жертвы». Человек бессознательно вызывает на себя агрессию, чтобы потом его пожалели, посочувствовали ему те, кому он будет жаловаться на свою ужасную жизнь.
Часто причинами того, что жертва продолжает жить с агрессором, являются социальные факторы:
- «Мне некуда идти»;
- «Я живу в его квартире»;
- «У меня нет денег на жизнь»;
- «Я никому не нужна».
Но все это не может служить оправданием. К сожалению, у большинства домашних тиранов изменена структура личности. Единственная рекомендация, которую можно дать тем, кто осознал, что находится в токсичных отношениях — это уходить из них. На первый взгляд, кажется, что выхода нет. Но выход найдется только тогда, когда ты переступишь порог, чтобы уйти.
Токсичные отношения развиваются постепенно. От первых тревожных звоночков, когда ты пропустила мимо ушей обидное слово, простила унижение, оскорбление, измену и так далее, не дав обратной связи, не показав человеку, что с тобой так поступать нельзя.
Люди, находящиеся в позиции «жертвы», не сразу осознают это. Допустим, ты начала встречаться с молодым человеком. Он тебе очень нравится. Ты уверена, что он твоя вторая половинка, ведь он так трепетно и нежно к тебе относится — встречает, провожает, вы по нескольку раз в день созваниваетесь.
Но вот незадача: со временем выясняется, что он, например, жуткий собственник и ревнивец, устраивающий скандал за то, что ты на десять минут позже пришла домой. Если сначала его ревность казалась милой привычкой, то спустя какой-то период ты начинаешь замечать, что без своей «половинки» ты уже не можешь и шагу ступить, поэтому порвала отношения со всеми подругами, больше никуда не ходишь.
Другой вариант токсичных отношений — когда мужчина постоянно находит в тебе недостатки, ты все время не соответствуешь какому-то идеалу, хотя очень стараешься: худеешь, занимаешься спортом, красишься во все цвета радуги и добиваешься успехов на производстве. Но, как выясняется, все не то — поэтому на тебе не женятся.
Любые токсичные отношения ведут к эмоциональным проблемам, физическим недомоганиям, другим проявлениям разлада в семье и в жизни. Поэтому они являются разрушающими. С людьми, которые приносят в твою жизнь негатив, необходимо в обязательном порядке прекращать общение.
Задумайся над вашими отношениями, если они не приносят тебе радости, а только боль, прекращай эти отношения без сожаления. Отношения между двумя взрослыми людьми должны быть на равных, в них нет места страданиям, иерархии, оскорблениям, стрессам, слезам, жалости к себе. Все это не имеет отношения к любви. Поэтому присмотрись, как ты себя ведешь и чувствуешь в близких отношениях — это почва для размышлений и сигнал к действию. Если ты сама не можешь объективно оценить ситуацию и исправить её, обратись за помощью к психологу.
Разобраться с тем, какие у вас сейчас отношения с партнером, насколько они лично тебя устраивают, достаточно просто. Для этого необходимо найти время, чтобы задать себе пару откровенных вопросов, на которые отвечать нужно предельно честно.
- Как прошел твой день?
- Ты довольна тем, что сегодня происходило на работе и дома?
- Как строились твое общение с партнером сегодня? Что вы делали? О чем говорили?
- Тебе нравится ваши отношения?
- Ты хочешь, чтобы завтра повторилось то же самое?
Если на пятый вопрос ты ответила «нет», в отношениях надо срочно что-то менять!
Если ты задавала себе эти вопросы неоднократно, и ответ «нет» ты даешь регулярно, (при этом ты уже искала компромиссы, подстраивалась, работала над отношениями, делала шаги навстречу партнеру, но по-прежнему хочется, чтобы завтра это не повторялось) надо принимать решение и просто уходить.
Пусть кажется, что уходить некуда! Сделай шаг, и дорога появится.