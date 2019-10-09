Давай, до свидания: как расстаться с неподходящим мужчиной

Токсичные отношения сродни энергетическому вампиризму. Суть этих отношений проста и понятна — рядом с тобой находится человек, получающий удовольствие от того, что выводит тебя из себя, делает больно, обижает, унижает, всячески портит настроение, зачастую ведет себя агрессивно по отношению к тебе и получает за твой счет энергию.

Признаки токсичных отношений:

партнер не слышит твои желания;

доминирует в своих потребностях;

не уважает;

контролирует тебя;

оскорбляет;

обвиняет;

манипулирует;

угрожает;

отказывается от сотрудничества;

избегает контакта;

игнорирует просьбы;

перекладывает ответственность;

уходит от решения семейных вопросов.

Что же получаешь ты на месте жертвы? Только негатив, но при этом отношения почему-то продолжаются. И вместо того, чтобы выйти из зоны контакта с агрессором, жертва, как ни странно, начинает к нему привязываться.

Это явление, когда жертва начинает тянуться к своему мучителю, хорошо изучено и получило название — «синдром жертвы». Человек бессознательно вызывает на себя агрессию, чтобы потом его пожалели, посочувствовали ему те, кому он будет жаловаться на свою ужасную жизнь.

Часто причинами того, что жертва продолжает жить с агрессором, являются социальные факторы:

«Мне некуда идти»;

«Я живу в его квартире»;

«У меня нет денег на жизнь»;

«Я никому не нужна».

Но все это не может служить оправданием. К сожалению, у большинства домашних тиранов изменена структура личности. Единственная рекомендация, которую можно дать тем, кто осознал, что находится в токсичных отношениях — это уходить из них. На первый взгляд, кажется, что выхода нет. Но выход найдется только тогда, когда ты переступишь порог, чтобы уйти.

Токсичные отношения развиваются постепенно. От первых тревожных звоночков, когда ты пропустила мимо ушей обидное слово, простила унижение, оскорбление, измену и так далее, не дав обратной связи, не показав человеку, что с тобой так поступать нельзя.

Люди, находящиеся в позиции «жертвы», не сразу осознают это. Допустим, ты начала встречаться с молодым человеком. Он тебе очень нравится. Ты уверена, что он твоя вторая половинка, ведь он так трепетно и нежно к тебе относится — встречает, провожает, вы по нескольку раз в день созваниваетесь.

Но вот незадача: со временем выясняется, что он, например, жуткий собственник и ревнивец, устраивающий скандал за то, что ты на десять минут позже пришла домой. Если сначала его ревность казалась милой привычкой, то спустя какой-то период ты начинаешь замечать, что без своей «половинки» ты уже не можешь и шагу ступить, поэтому порвала отношения со всеми подругами, больше никуда не ходишь.