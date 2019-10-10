Горячие фото: вышел новый календарь с австралийскими пожарными в поддержку живой природы

По традиции, австралийские пожарные выпустили календарь на 2020 год в поддержку животных и дикой природы. Отметим, что с 1993 года пожарные из городских, сельских и корпоративных служб, а также армии и авиации Австралии принимают участие в откровенной фотосессии, дабы популяризировать благотворительность и вдохновить людей на занятие спортом, пишет Сегодня.