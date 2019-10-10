Горячие фото: вышел новый календарь с австралийскими пожарными в поддержку живой природы
По традиции, австралийские пожарные выпустили календарь на 2020 год в поддержку животных и дикой природы. Отметим, что с 1993 года пожарные из городских, сельских и корпоративных служб, а также армии и авиации Австралии принимают участие в откровенной фотосессии, дабы популяризировать благотворительность и вдохновить людей на занятие спортом, пишет Сегодня.
В этом году к героям календаря присоединились еще и коллеги из Франции и Германии. Совместно они выпустили шесть видов календаря, пять из которых с изображением пожарных с животными – котами, коалами, кенгуру, лошадьми, собаками, утками и цыплятами.
Мы почувствовали, как важно помогать благотворительным организациям, о которых общественность никогда не слышала. Эти организации работают в своем местном сообществе и имеют огромное значение для жизни людей,
— рассказал директор Australian Firefighters Calendar Дэвид Роджерс.