Как подобрать для себя сумку на все случаи жизни

Давайте рассмотрим, как правильно выбрать женскую сумку, чтобы она выгодно вписывалась в общий модный образ, а также была удобной и красивой.

Размер и форма

От дизайна сумки зависит восприятие вашего образа в целом, поэтому стилисты рекомендуют выбирать изделие, линии которого будут противоположными вашей фигуре.

Например, если у вас высокий рост и утонченное телосложение, стоит избегать маленьких моделей, а отдавать предпочтение округлым формам. Хорошо будут смотреться стильные вместительные сумки. Если необходимо купить клатч, то обратите внимание на модели покрупнее.

Женщинам низкого роста, напротив, большие изделия не подходят. Толстые ремни также ни к чему. Это касается и полных девушек.

Таким модницам стоит выбирать аккуратные средние сумки с минималистическим рисунком. Девушкам полными бедрами также не стоит носить громоздкие модели, ведь сумка визуально увеличивает ту область фигуры, возле которой она находится. Не стоит привлекать лишнего внимания к проблемным зонам.

Материал

При выборе сумки нужно руководствоваться двумя основными критериями.

Первый — сумка должна быть гармоничной частью целостной картины вашего образа. Пересмотрите свою одежду, с которой вы намерены носить новую сумочку. Вписывается ли она в ваш гардероб?

Второй — тканевые изделия не подойдут для осени и зимы, поскольку они быстро впитывают влагу. Во время сильных морозов многие сумки из дешевой искусственной кожи трескаются, а летние легкие варианты смотрятся и вовсе неуместно.

Какой же материал выбрать?

Натуральная кожа — это самое качественное и практичное сырье для изготовления сумок. Такие изделия обладают водоустойчивостью, за ними легко ухаживать. Модели из кожи носятся очень долго. Альтернативой таким сумкам могут стать изделия из кожзаменителя. Он не такой прочный, но современные технологии все же позволяют шить красивые и прочные изделия.

Замша используется для пошива, как нарядных моделей, так и повседневных сумочек. Изделия из замши смотрятся очень красиво и дорого, но они имеют большой минус — такие сумочки прихотливые в уходе и подходят далеко не к каждому гардеробу.

Текстиль и пряжа. Такие материалы подходят для летнего времени года. Тканевые сумочки создают легкий и романтичный образ, обладают очень маленьким весом. Однако для делового стиля они не годятся. Большинство таких моделей нельзя стирать, поэтому модницы вынуждены обходиться с ними крайне бережливо.

Цвет

Утверждение, что сумочка должна быть того же цвета, что и обувь, давно считается устаревшим стереотипом. Главное, чтобы изделие вписывалось в общий образ. Смело можно сочетать сумочку с похожим по оттенку головным убором, шарфом, перчатками или другими элементами одежды.

Если вы подбираете изделие к верхней одежде, избегайте точного совпадения цветов, ведь в таком случае сумка просто сольется с пальто или шубой.