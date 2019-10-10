Как мужчины разных знаков Зодиака меняются после свадьбы

Дева

Девы требуют от своих жен спокойной и размеренной жизни, отсутствия конфликтов, умения экономить. Мужчины этого знака скрупулезны, требуют порядка и отказываются признавать хоть какие-нибудь перемены. Скорее всего, в семье с Девой не будет места активной жизни и авантюрам: Девы не любят отправляться в спонтанные путешествия, да и любые поездки будут для них сильным стрессом. Прежде чем связывать свою жизнь с мужчиной-Девой, подумайте, сможете ли вы принять его правила и довольствоваться однообразием.

Весы

После бракосочетания на мужчину-Весы по-прежнему можно положиться. Жизнь с ним будет полна гармонии и комфорта, но не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Представители этого знака склонны увиливать от принятия ответственных решений, поэтому лодка любви может разбиться о скалы бытовых трудностей. Непредвиденные обстоятельства пугают Весов, тем более если разговор касается появления потомства. Брак будет сохранен в том случае, если молодых будут поддерживать родители. В ином случае груз ответственности может вынудить мужчин этого знака Зодиака уйти из семьи.

Скорпион

Семейная жизнь с мужчиной-Скорпионом точно не будет легкой и спокойной. Его переживания и частые перемены настроения могут стать для жены настоящим испытанием на первом этапе супружеской жизни. В тяжелые моменты Скорпиона может раздражать любой звук или действие. Кроме того, Скорпионы не считаются преданными супругами, поэтому измены могут стать частью жизни пары. Исключение составляют лишь молодые мужчины, которые менее подвержены соблазнам и более жизнерадостны.

Стрелец

Авантюристы Стрельцы могут принять решение жениться очень рано. Для них это не ответственный шаг, а еще один вызов судьбе и спокойной жизни. За мужчиной этого знака довольно сложно угнаться, ведь он не будет находиться рядом с супругой длительное время. Эти «живчики» предпочитают окунаться с головой в очередную авантюру, стремиться к только что придуманным целям, лишь бы не останавливаться и не думать «как взрослые». В браке со Стрельцом такое происходит часто: супруги за короткое время быстро отдаляются друг от друга, преследуя каждый свои цели.

Козерог

После свадьбы у Козерогов может наступить период устрашающего равнодушия. В такие моменты Козерог кажется черствым и неприступным, но молодой жене не следует тут же начинать искать причины в себе. На самом деле мужчина этого знака имеет природную потребность в самоизоляции время от времени. На вопросы супруги о том, что же приключилось, такой мужчина не ответит, не желая посвящать любимую в свои проблемы. Этот период просто нужно будет переждать, и со временем все наладится.

Водолей

После свадебной церемонии Водолей может внезапно проявить все негативные качества, которые до этого умело скрывал. У мужчины этого знака могут появиться замашки диктатора, поэтому собственные хобби и увлечения придется оставить, чтобы угодить дражайшему супругу. Для Водолеев нет ничего важнее собственной персоны, поэтому во время выяснения отношений они могут угрожать своим половинкам уходом и всячески «переводить стрелки», избегая ответственности и признания своей неправоты.

Рыбы