Как мужчины разных знаков Зодиака меняются после свадьбы

Астрологи длительное время наблюдали за звездами и планетами, которые оказывают влияние на каждого человека. Характер и поведение во многом зависят от знака, под покровительством которого мы рождены.
Узнать, как поведут себя представители определенного знака Зодиака после бракосочетания, можно с помощью астрологии. Знания астрологов помогут вам понять, стоит ли связывать жизнь с человеком, который может не подойти вам по темпераменту и жизненным взглядам. Прежде чем совершать важный шаг и говорить заветные слова, узнайте, что ожидает вас после свадьбы.
Овен
Мужчины-Овны редко меняют свое поведение после бракосочетания. Они остаются верны своей свободе, поэтому могут уходить тогда, когда считают нужным. Жизнь с представителем этого знака Зодиака никогда не будет скучной, так как он не приемлет однообразия. Овны могут с легкостью увиливать от своих обязанностей, поэтому дамам придется привить мужьям семейные традиции, чтобы отношения были крепкими. Ссоры и конфликты будут возникать часто, поэтому девушкам, решившим связать свою жизнь с Овном, придется набраться терпения.
Телец
После заключения брака мужчина-Близнецы не растеряет своего духа авантюризма. Жизнь с ним будет наполнена неожиданностями и сюрпризами, поэтому женщинам важно еще перед свадьбой осознать, что тихой жизни с избранником точно не будет. Развлечения, встречи, путешествия, спонтанные решения — все это будет присутствовать в жизни семейной пары. Чтобы справиться с темпераментом этого Знака, женщине важно быть с ним «на одной волне». Если вы не будете его поддерживать, то вряд ли сможете построить крепкую семью.
Рак
Раки после заключения брака все так же далеки от реальности. Они редко способны решать насущные проблемы, поэтому это придется делать супруге. Мужчины этого знака не приспособлены к самостоятельной жизни, привыкли находиться в своем мире, защищенном иллюзиями и родительской заботой. Супруге в большинстве случаев нужно будет заботиться о своем избраннике, как о ребенке, учить его самостоятельности и обеспечивать домашний уют. Капризные и чувствительные Раки нередко ленивы, поэтому большинство обязанностей по дому будут попросту игнорировать.
Лев
Представители огненного знака после заключения брака не перестают защищать свою избранницу, однако нередко требуют полного подчинения. Будущей супруге следует помнить, что самовыражаться при таком царственном супруге они вряд ли смогут, ведь «я» Льва будет всегда на первом месте. Чтобы супружеская жизнь не стала чередой разочарований и конфликтов, будьте готовы примириться с мужем-лидером и оставить себе позицию слабой женщины. Вы должны соответствовать требованиям избранника и отказаться от споров.
Дева
Девы требуют от своих жен спокойной и размеренной жизни, отсутствия конфликтов, умения экономить. Мужчины этого знака скрупулезны, требуют порядка и отказываются признавать хоть какие-нибудь перемены. Скорее всего, в семье с Девой не будет места активной жизни и авантюрам: Девы не любят отправляться в спонтанные путешествия, да и любые поездки будут для них сильным стрессом. Прежде чем связывать свою жизнь с мужчиной-Девой, подумайте, сможете ли вы принять его правила и довольствоваться однообразием.
Весы
После бракосочетания на мужчину-Весы по-прежнему можно положиться. Жизнь с ним будет полна гармонии и комфорта, но не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Представители этого знака склонны увиливать от принятия ответственных решений, поэтому лодка любви может разбиться о скалы бытовых трудностей. Непредвиденные обстоятельства пугают Весов, тем более если разговор касается появления потомства. Брак будет сохранен в том случае, если молодых будут поддерживать родители. В ином случае груз ответственности может вынудить мужчин этого знака Зодиака уйти из семьи.
Скорпион
Семейная жизнь с мужчиной-Скорпионом точно не будет легкой и спокойной. Его переживания и частые перемены настроения могут стать для жены настоящим испытанием на первом этапе супружеской жизни. В тяжелые моменты Скорпиона может раздражать любой звук или действие. Кроме того, Скорпионы не считаются преданными супругами, поэтому измены могут стать частью жизни пары. Исключение составляют лишь молодые мужчины, которые менее подвержены соблазнам и более жизнерадостны.
Авантюристы Стрельцы могут принять решение жениться очень рано. Для них это не ответственный шаг, а еще один вызов судьбе и спокойной жизни. За мужчиной этого знака довольно сложно угнаться, ведь он не будет находиться рядом с супругой длительное время. Эти «живчики» предпочитают окунаться с головой в очередную авантюру, стремиться к только что придуманным целям, лишь бы не останавливаться и не думать «как взрослые». В браке со Стрельцом такое происходит часто: супруги за короткое время быстро отдаляются друг от друга, преследуя каждый свои цели.
Козерог
После свадьбы у Козерогов может наступить период устрашающего равнодушия. В такие моменты Козерог кажется черствым и неприступным, но молодой жене не следует тут же начинать искать причины в себе. На самом деле мужчина этого знака имеет природную потребность в самоизоляции время от времени. На вопросы супруги о том, что же приключилось, такой мужчина не ответит, не желая посвящать любимую в свои проблемы. Этот период просто нужно будет переждать, и со временем все наладится.
Водолей
После свадебной церемонии Водолей может внезапно проявить все негативные качества, которые до этого умело скрывал. У мужчины этого знака могут появиться замашки диктатора, поэтому собственные хобби и увлечения придется оставить, чтобы угодить дражайшему супругу. Для Водолеев нет ничего важнее собственной персоны, поэтому во время выяснения отношений они могут угрожать своим половинкам уходом и всячески «переводить стрелки», избегая ответственности и признания своей неправоты.
Рыбы
Будущее с мужчиной-Рыбой самое туманное. Одни Рыбы умеют превратить серые будни в благоухающий луг с ароматными цветами, а другие могут повести себя как совершенно чужие люди, нацепив маску черствости и равнодушия. Представители этого знака скрытны, глубоко погружены в мир своих фантазий, поэтому могут с легкостью позабыть о своих обязательствах перед женой. С мужчиной-Рыбами женщине придется либо плыть по течению, не сопротивляясь, либо брать инициативу в свои руки.