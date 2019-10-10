«Выглядит невероятно секси»: Настя Каменских в откровенном наряде восхитила мужа

Артистка не устает удивлять поклонников и любимого мужчину откровенными нарядами. Вчера певица посетила светское мероприятие. Звезда выбрала для себя дерзкий образ — она надела прозрачный топ и кожаный костюм, состоящий из укороченного жакета и мини-юбки. Завершил образ яркий аксессуар — эксклюзивная сумочка в виде телефона с леопардовым принтом и украшенная драгоценными камнями. Каменских сделала фирменный конский хвост и яркий вечерний макияж. Звезда добавила наряду элегантности, примерив золотые украшения — серьги-кольца и цепочку с подвеской в виде стрекозы.

Этим ярким нарядом она восхитила гостей празднования 20-летия журнала Cosmopolitan на Украине. Торжество прошло в одном из элитных заведений Киева. На праздник Каменских пришла в одиночестве — Потап не смог сопровождать любимую жену из-за занятости.

ем не менее, артист в шутливой манере оценил образ благоверной. Рэпер сфотографировал жену, когда она делала селфи на кухне их частного особняка. В кадре Настя мило гримасничает, делая снимки на свой телефон. Алексей иронично оценил свой опыт супружеской жизни с певицей.

«Прикольно жить с суперзвездой, она иногда возвращается домой в крутых нарядах и классном настроении, и выглядит невероятно секси», — признался Потапенко.