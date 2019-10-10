Что нельзя делать после тренировки, чтобы от нее был результат

Пить энергетические напитки и сладкую газировку

Не стоит, даже если очень хочется. Ты не ускоришь метаболизм и не восстановишь энергию, а только дашь организму ударную дозу сахара и калорий, которые ты с таким усердием сжигала. Лучше пей простую воду, чем больше, тем лучше. Терпеть жажду нельзя в принципе, а после физических нагрузок особенно — восстанови водный баланс, чтобы все процессы шли эффективнее.

Не принимать душ

Даже если очень лень. Во-первых, это мерзкая привычка. Во-вторых, на коже скапливается много бактерий, которые будут с радостью размножаться в теплой и влажной среде, если их быстро не смыть. Поры будут закупориваться, появятся высыпания.

Не делать растяжку

Простой комплекс упражнений поможет тебе настроиться на занятия и разогреть мышцы не только до тренировки, но и после. Это поможет избавиться от болей — ты «разгонишь» молочную кислоту (главного виновника ноющих мышц) и успокоишь тело. Эффект от твоих занятий будет гораздо больше, а встать утром с постели — легче.

Ложиться спать

Даже если ты сходила на йогу с долгой медитацией и единственное, чего ты хочешь, — быстрее оказаться в кровати, борись с соблазном. Ты достаточно серьезно напрягала сердечную мышцу, и если резко перейдешь в состояние покоя, она будет изнашиваться быстрее. Займи себя на два часа — сделай растяжку, сходи в душ, нанеси скраб и увлажняющий крем, выпей травяной чай, сделай маску для лица. Время пролетит быстро, а организм успокоится и будет готов к отдыху.

Голодать

Здесь очень тонкая грань. Лишать себя еды после физических нагрузок нельзя — ты не только не сбросишь лишний вес, но и подорвешь организм. Набрасываться на еду практически в раздевалке тоже неправильно. В процессе занятий ты запускаешь процесс активного сжигания калорий, который длится еще полтора-два часа. Калории и жир уходят за счет собственного ресурса потребления энергии. Если сразу дать ему другой, вкусненький, сжигаться ничего не будет.