В Эстонии вновь ищут самую красивую бабушку страны

Пресс-секретарь агентства Angel Models Agency Ольга Нигровская пояснила, что к конкурсу почти всё готово. «Подготовка к финалу в самом разгаре. Запланированы репетиции и фотосессия. Участницы посетят мастер-классы и примерят наряды от местных дизайнеров. Приоткроем карты, на фотосессии будут наряды от Кайи Куристик, она пройдёт в очень красивой фотостудии под названием Photoroom Tallinn. Сьёмку проведёт известный светский фотограф Карина Ваус. Впрочем, скоро вы и сами сможете всё увидеть, ведь эти фотографии будут выставлены на народное голосование и каждый сможет выбрать свою любимицу. Участница, набиравшая больше всего голосов, получит приз зрительских симпатий», - добавила Ольга.

Миллы Карпиковой, которая только на этой неделе вернулась из Испании, где впервые в истории международных конкурсов завоевала победу и титул Миссис Европа 2019, добавила, что заявок на конкурс было много. «Если вы пока не решились подать заявку, то у вас есть несколько дней, чтобы запрыгнуть в уходящий поезд и принять участие в нашем празднике красоты и таланта. Поверьте, вы не пожалеете. После финала у вас тоже откроются широкие возможности для участия в международных конкурсах. Может у нас в стране появиться ещё одна победительница», - сказала Милла.

Призёры и победители конкурса Grandma Universe/Classic Universe 2018 Инга Виролайнен, Наталья Мянд, Лилия Козлова, Рийтта Конделин на конкурсе Grandma Universe/Classic Universe 2019 ФОТО: Пресс-фото

Для участия в кастинге необходимо отправить краткое резюме и 3 фотографии на электронный адрес angelmodelseu@gmail.com. В теме следует указать Grandma Universe/Classic Universe Estonia 2019.Конкурс пройдёт в двух категориях. Для женщин, у которых есть внуки и для красавиц старше 45 лет, в этом случае наличие внуков не обязательно.

Победительница регионального конкурса сможет представить нашу страну на международном конкурсе Grandma Universe/Classic Universe 2020, который пройдет в Болгарии в городе София в гостинице Montecito в январе 2020 года. Не упустите свой шанс показать себя миру и доказать, что в 40 лет жизнь только начинается.

Участие в конкурсе платное.

Финал состоится в клубе Prive в воскресенье, 27 октября, начало в 16.00. Билеты на шоу уже в ближайшее время появятся в Piletilevi.