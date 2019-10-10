Как понять, какой цвет помады вам подойдет, не покупая ее

Чтобы облегчить вам жизнь и сохранить стабильность финансового состояния, сайт pruslin.ru подсказывает, как именно подобрать подходящую вам помаду предварительно не покупая ее.

Обращайте внимание на цветотип

Знание собственного цветотипа здорово облегчит вам не только подбор одежды, но и покупки в косметическом магазине. Помада для губ тоже поддается правилу цветотипа, и ниже вы поймете, как именно.

Весенний цветотип (светлые кожа и волосы, серые/голубые/карие глаза) предполагает использование традиционных романтических оттенков: розового, кораллового, персикового и т.д.

Летнему цветотипу (русые волосы, светло-молочная кожа, серые или голубые глаза) подойдут помады нежных холодных тонов: например, лавандовый, сливовый, цвет светлой вишни и земляники.

С осенним цветотипом (рыжие волосы, зеленые глаза, молочная кожа, веснушки) все намного проще, ему подходят «осенние» цвета помад — бордо, терракотовый, винный, алый.

Девушке-зиме (фарфоровая кожа, темные глаза, темные волосы) очень повезло, ведь ей идут все оттенки помад, но лучше всего смотрится ярко-красная палитра.

Учитывайте форму губ

От формы губ тоже многое зависит. Если вы не знаете, какую помаду вам следует купить, обратите внимание на этот критерий. Например, тонким губам рекомендуются светлые тона. Такая помада заставит губы казаться больше и пухлее.

Обладательницам пухлых губ невероятно повезло, ведь их форма сама по себе уже привлекает внимание. Поэтому выбирая помады для таких губ, ориентируйтесь на желаемый макияж, если вы хотите акцент на глаза, то помаду лучше выбрать светлую, если на губы, то темные приглушенные оттенки — идеальный вариант.

С асимметричной формой все сложнее, тут одной помадой не обойтись. Девушке придется всегда подрисовывать контуры губ, поэтому цвет не особо и важен, главное, чтобы форма была идеально ровной.

Ориентируйтесь на возраст

Нельзя не упомянуть и возрастные особенности. На них тоже стоит обратить внимание при подборе цвета помады. Юным девушкам позволено экспериментировать и наносить любую цветовую гамму.

Дамам «за…» нельзя забывать о недостатках кожи лица, морщинках, синяках под глазами. Чтобы не подчеркивать все это, лучше не покупать насыщенные темные оттенки, которые утяжелять образ. Лучше использовать полупрозрачные и нюдовые помады и блески.

Подбирайте под мероприятие

Последняя рекомендация относится к формату мероприятия, на которое вы собираетесь. Если вы подбираете помаду на повседневную жизнь, поход в магазин, на работу или встречу с друзьями, то все оттенки нюда прекрасно справятся со своей задачей.

Вечерний выход и макияж требуют более ярких, насыщенных тонов: например, алого, бордового и винного цвета.