Krasotka снова радует! Участвуй в мегарозыгрыше билетов на Tallinn Fashion Week!

Для того чтобы стать участником розыгрыша вам надо написать в комментариях к публикации в Facebook, на какой показ вы хотите попасть, также поставить нашей страничке Krasotka.ee в Facebook «лайк» и поделиться этой публикацией с друзьями. Победителей будем оповещать через Facebook.