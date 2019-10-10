Чт, 10.10.2019
  • Krasotka
  • Фэшн
  • Krasotka снова радует! Участвуй в мегарозыгрыше билетов на Tallinn Fashion Week!

Krasotka снова радует! Участвуй в мегарозыгрыше билетов на Tallinn Fashion Week!

ФОТО: TFW

Хотите попасть на Tallinn Fashion Week? Тогда торопитесь и участвуйте в нашем розыгрыше. В этот раз портал Krasotka.ee разыграет три комплекта пригласительных на 16, 17 и 18 октября, в которые, в рамках Таллиннской недели моды пройдут показы коллекций Кирилла Сафонова, Iris Janvier, Ivo Nikkolo 25, а также Кейтлин Бахманн, Рийны Пылдроос и Алдо Ярвсоо. 

Для того чтобы стать участником розыгрыша вам надо написать в комментариях к публикации в Facebook, на какой показ вы хотите попасть, также поставить нашей страничке Krasotka.ee в Facebook «лайк» и поделиться этой публикацией с друзьями. Победителей будем оповещать через Facebook.

ФОТО: TFW

А вот и список показов, на которые вы можете попасть:

1) 16.10: Agne Talu-Vürmer, Kalle Aasamäe, Vilve Unt, Kuldnõel, ENNOS, Eve Hanson, GITA, Iris Janvier, Kirill Safonov, Tanel Veenre; 

2) 17.10: Brand no 8, Piret Kuresaar, Alexanderling, Mammu Couture, Ivo Nikkolo 25; 

3) 18.10: Trenkan, Raili Nõlvak, August, Ketlin Bachmann, Riina Põldroos, Aldo Järvsoo;

Все показы пройдут в Котле культуры, по адресу Пыхъя пуйестеэ, 27А. Подробнее с программой можете ознакомиться ЗДЕСЬ!

Помогите выбрать лучшего эстонского дизайнера в читательском голосовании! 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ