Krasotka снова радует! Участвуй в мегарозыгрыше билетов на Tallinn Fashion Week!

Хотите попасть на Tallinn Fashion Week? Тогда торопитесь и участвуйте в нашем розыгрыше. В этот раз портал Krasotka.ee разыграет три комплекта пригласительных на 16, 17 и 18 октября, в которые, в рамках Таллиннской недели моды пройдут показы коллекций Кирилла Сафонова, Iris Janvier, Ivo Nikkolo 25, а также Кейтлин Бахманн, Рийны Пылдроос и Алдо Ярвсоо.
Для того чтобы стать участником розыгрыша вам надо написать в комментариях к публикации в Facebook, на какой показ вы хотите попасть, также поставить нашей страничке Krasotka.ee в Facebook «лайк» и поделиться этой публикацией с друзьями. Победителей будем оповещать через Facebook.
А вот и список показов, на которые вы можете попасть:
1) 16.10: Agne Talu-Vürmer, Kalle Aasamäe, Vilve Unt, Kuldnõel, ENNOS, Eve Hanson, GITA, Iris Janvier, Kirill Safonov, Tanel Veenre;
2) 17.10: Brand no 8, Piret Kuresaar, Alexanderling, Mammu Couture, Ivo Nikkolo 25;
3) 18.10: Trenkan, Raili Nõlvak, August, Ketlin Bachmann, Riina Põldroos, Aldo Järvsoo;
Все показы пройдут в Котле культуры, по адресу Пыхъя пуйестеэ, 27А. Подробнее с программой можете ознакомиться ЗДЕСЬ!