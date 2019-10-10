Стилисты назвали предметы женского гардероба, которые «травмируют мужчин»

Стилисты советуют выбросить комбинезон на подтяжках. Он, по словам многих мужчин, похож на штаны Карлсона.

Также стилисты отметили, что укороченные брюки зрительно делают ноги объемнее и меньше, из-за чего фигура кажется непропорциональной.

Также парням, как они сами заявляют, не нравятся шапки с помпонами и ушками. Такие аксессуары пользуются популярностью у смелых девушек, но вот для молодых людей это еще один повод пошутить.

Также странным мужчины находят шорты с колготками. Сильный пол не понимает, почему под этим предметом одежды кроются колготки, ведь если холодно, стоит надеть брюки, а не летний вариант одежды. Такова логика мужчин.

Кроме того, сильный пол, как оказалось, не в восторге от рюшек и воланов. Такая одежда напоминает им «бабушкин костюм».